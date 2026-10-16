ന്യൂഡൽഹി ; ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് (എൻഎസ്എ) അജിത് ഡോവലിനെതിരെ ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉയരുന്നു. ബിജെപിയുടെ മുൻ സൈനിക സെല്ലും നിരവധി വിരമിച്ച സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡോവലിനെ പിന്തുണച്ച് പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡെറാഡൂൺ മുതൽ ഹൽദ്വാനി, പിത്തോറഗഡ്, തെഹ്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു.
രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകിയ ഒരാളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ, ഭാഷാ മാന്യതയും വസ്തുതകളും മാനിക്കണമെന്ന് സൈനികർ പറയുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ വിവിധയിടത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുകയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കോലം കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഷേധക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഒക്ടോബർ 10 ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് വിവാദത്തിന് കാരണമായത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി , ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ , മോഹൻ ഭഗവത്, ഗ്യാനേഷ് കുമാർ, അജിത് ഡോവൽ എന്നിവരെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വില്ലന്മാർ എന്നാണ് രാഹുൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് . ഇതിനു പിന്നാലെ ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു.
ഹൽദ്വാനിയിലെ മുൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും തങ്ങളുടെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. “ദേശീയ സുരക്ഷ പോലുള്ള ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ ഭാഷയിലും വസ്തുതകളിലും മാന്യത നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്” സൈനിക സെല്ലിന്റെ സംസ്ഥാന സഹ-കൺവീനർ കേണൽ ജഗത് സിംഗ് ജന്ത്വാൾ പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ 15 ന്, എക്സ്-സർവീസ്മെൻ സെല്ലിന്റെ ആഹ്വാനപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നു. ഡെറാഡൂണിൽ, ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും എക്സ്-സർവീസ്മെൻമാരും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു. പിത്തോറഗഡിൽ, സിൽതം തിരഹയിൽ രാഹുലിന്റെ കോലം കത്തിച്ചു. ഡോവലിന് ഉത്തരാഖണ്ഡുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും ദേശീയ സുരക്ഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ പറഞ്ഞു.