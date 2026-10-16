ന്യൂഡൽഹി : രാജ്യവിരുദ്ധ കലാപത്തെ പിന്തുണച്ച നടൻ ഇമ്രാൻ ഖാനെതിരെ നടൻ ഗജേന്ദ്ര ചൗഹാൻ രംഗത്ത് . ജനപ്രിയ ടിവി സീരിയലായ “മഹാഭാരത”ത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരനായി അഭിനയിച്ച നടനാണ് ഗജേന്ദ്ര ചൗഹാൻ . ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരനെന്ന നിലയിൽ, ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിദേശ പൗരനും ഇടപെടരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് മുതിർന്ന നടൻ റാസ മുറാദും ഇമ്രാൻ ഖാനെ വിമർശിച്ചു.
ഇമ്രാൻ ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരനാണ് . ഒസിഐ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നത് . ഇത്തരക്കാർ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളുണ്ട് . ഇമ്രാൻ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു . ഒസിഐ കാർഡ് കൈവശമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനോ വോട്ട് ചെയ്യാനോ അവകാശമില്ലല്ലോ . അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു . ഇമ്രാൻ നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇമ്രാൻ രാജ്യം വിടും മുൻപ് നടപടിയെടുക്കണം.
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രശസ്തിയും പണവും അംഗീകാരവും നേടിയ നടനാണ് ഇമ്രാൻ . എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നീങ്ങുന്നത് ശരിയായ കാര്യമല്ല . ഇമ്രാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളെയും വ്യവസ്ഥകളെയും മാനിക്കണമെന്നും ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു.
ഇമ്രാൻ ഖാൻ അല്ല ഏത് വിദേശ പൗരൻ ആയാലും ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുതെന്ന് നടൻ റാസ മുറാദും പറഞ്ഞു.