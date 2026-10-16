ന്യൂഡൽഹി : ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ, ബിസിനസ് തീരുമാനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എലോൺ മസ്കിന് അവകാശമില്ലെന്ന് എഐഎംഐഎം മേധാവി അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി . പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ എതിർക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു വെള്ളക്കാരനെ അനുവദിക്കുക എന്നതല്ലെന്നും ഒവൈസി വ്യക്തമാക്കി.
“ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നരേന്ദ്ര മോദിയെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് . ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും, പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് മസ്കിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ കഴിയുക?” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്പേസ് എക്സ് ഉടമയും ടെസ്ല സിഇഒയുമായ എലോൺ മസ്ക് തന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്പനിയായ സ്റ്റാർലിങ്കിന് ഇന്ത്യയിൽ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി പരാതിപ്പെട്ടതോടെ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായത് . മസ്കിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്തിനെ ഒറ്റു കൊടുക്കാൻ കൂട്ടു നിൽക്കില്ലെന്നാണ് ഒവൈസിയുടെ നിലപാട്.