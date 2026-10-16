ഔറയ്യ (ഉത്തർപ്രദേശ്): 30 വയസ്സുകാരിയായ യുവതിയും 75 വയസ്സുകാരനായ പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള പ്രണയവും വിവാഹനിശ്ചയവും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഔറയ്യ സ്വദേശിനിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററുമായ റീനയും രാം സാഗറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള 45 വയസ്സിന്റെ പ്രായവ്യത്യാസമാണ് ചർച്ചകൾക്ക് പ്രധാന കാരണം.
ഏകദേശം ആറ് ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന വിവാഹനിശ്ചയത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് ഇരുവരുടെയും ബന്ധം വാർത്തയായത്. ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് തങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും പിന്നീട് പ്രണയത്തിലായെന്നുമാണ് ഇരുവരും പറയുന്നത്.
വിവാഹനിശ്ചയ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ പ്രായവ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും ഉയർന്നു. എന്നാൽ താൻ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ സന്തോഷവതിയാണെന്നും രാം സാഗറുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രായവ്യത്യാസം ഒരു തടസ്സമായി കാണുന്നില്ലെന്നും റീന വ്യക്തമാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
വിവാഹവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് തീരുമാനമെന്നും റീന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവരാത്രിക്ക് ശേഷം വിവാഹം നടന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ വിവാഹത്തീയതി ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.
വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ തീരുമാനങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ എത്ര വേഗത്തിൽ പൊതുചർച്ചയാകുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായി ഇരുവരുടെയും കഥ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രായവ്യത്യാസത്തെച്ചൊല്ലി ഓൺലൈനിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴും, തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സന്തുഷ്ടരാണെന്നും വിവാഹത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് തീരുമാനമെന്നും ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കുന്നു.