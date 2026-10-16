മലപ്പുറം: മന്ത്രവാദ ചികിത്സയുടെ മറവിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ വ്യാജ ആത്മീയ ചികിത്സകൻ അറസ്റ്റിൽ. മലപ്പുറം എടവണ്ണ കുണ്ടുതോട് സ്വദേശി ജസൽ ജിലാനി തങ്ങൾ (35) ആണ് എടവണ്ണ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. കേസിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
2026 ഏപ്രിലിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വയറുവേദന മാറ്റിത്തരാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ‘ജിലാനി തങ്ങൾ’ എന്ന പേരിൽ ആത്മീയ ചികിത്സ നടത്തിയിരുന്ന പ്രതി, 17 വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെയും അമ്മയേയും കുണ്ടുതോടുള്ള സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പരാതി.
പിന്നീട് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയുമായി സൗഹൃദത്തിലായ പ്രതി, 2026 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇവരെയും കൂട്ടി നാടുവിട്ടു. ഇരുവരെയും കുറിച്ച് വിവരമില്ലാതായതോടെ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. കേരള-കർണാടക അതിർത്തിയിലെ ആനക്കല്ല് ഉൾപ്രദേശത്ത് ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന പ്രതിയെ കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരത്തുവെച്ച് എടവണ്ണ പോലീസും നിലമ്പൂർ സ്ക്വാഡും സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് പിടികൂടിയത്.
പ്രതിക്ക് മുൻപും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്നും സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഉപദ്രവിച്ചതടക്കം നിരവധി കേസുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെയുണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. നിലമ്പൂർ ഡിവൈഎസ്പി കെ. റഫീഖ്, വണ്ടൂർ സിഐ ഗോപകുമാർ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണം.