ന്യൂദൽഹി: ലഡാക്കിനെക്കുറിച്ച് ചൈനീസ് പക്ഷം നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണമായി, ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഭാരതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യവും വേർപെടുത്താനാവാത്തതുമായ ഭാഗമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (എംഇഎ) വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 13) ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. ചൈനീസ് പക്ഷം എത്രത്തോളം നിഷേധിച്ചാലും ഈ വസ്തുതയിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്താനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തുള്ള 28 സ്ഥലങ്ങളെ ‘സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ’യുടെ ഔദ്യോഗിക ഭൂപടത്തിൽ കൃത്യമായ പേരുകളും വിവരങ്ങളും സഹിതം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ലഡാക്ക് ഭരണകൂടത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക പങ്കാളികളുടെയും കൂടിയാലോചനയോടെയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നും മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
ലഡാക്കിലെ സ്ഥലങ്ങളെ ഭാരതം ഔദ്യോഗികമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഈ സ്ഥലങ്ങളെ ‘സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ’യുടെ ഭൂപടത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, അവയെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാനും പൊതുജനങ്ങളിൽ മികച്ച അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലഡാക്കിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ 28 സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഭൂപ്രകൃതി സവിശേഷതകൾക്കും ഏകീകൃത പേരുകൾ നൽകാനുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ ചൈന എതിർത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന വന്നത്; ഈ പ്രദേശങ്ങൾ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ചൈനയുടെ എതിർപ്പ്.
‘ഭാരതം ഏകപക്ഷീയമായും നിയമവിരുദ്ധമായും രൂപീകരിച്ച ‘ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം’ എന്നതിനെ ചൈന ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല,’ എന്നാണ് ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മാവോ നിംഗ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ‘സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേരുകൾ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവ ഭാരതം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ ബെയ്ജിംഗ് ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ലഡാക്കിലെ 28 സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾക്കും ഏകീകൃത പേരുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഭാരതത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മാവോ.
ഒക്ടോബർ 2 ന് ഭാരതം 28 തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി അടയാളപ്പെടുത്തി. ലഡാക്കിലെ 28 തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളും കേന്ദ്രസർക്കാർ ഒക്ടോബർ 2ന് ഔദ്യോഗിക ഭാരതഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ ‘ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ’ (എൽഎസി) അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷസാധ്യതയുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായ ഗോഗ്ര, ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഔദ്യോഗിക ഭൂപടനിർമ്മാണം കാര്യക്ഷമമാക്കുക, കൃത്യമായ തിരിച്ചറിയൽ സാധ്യമാക്കുക, അതിലോലമായ അതിർത്തി മേഖലയെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ മികച്ച അവബോധം വളർത്തുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് ലഡാക്ക് ഭരണകൂടവുമായി ആലോചിച്ചാണ് സർക്കാർ ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
പ്രധാന തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഗോഗ്രയും ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗും; 2020ൽ ഭാരത-ചൈനാ സേനകൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെ ഇവ സംഘർഷബാധിത മേഖലകളായിരുന്നു. എൽഎസിയിലുടനീളമുള്ള ഭാരതപട്രോളിംഗിന് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. പാങ്കോംഗ് തടാക മേഖലയിൽ ഭാരത- ചൈനാ സൈനികർ തമ്മിലുണ്ടായ അക്രമാസക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെത്തുടർന്ന് 2020 മെയ് 5നാണ് കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ഇരുപക്ഷവും 2022ൽ സൈനിക പിന്മാറ്റ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
ഭാരതം തിരിച്ചറിഞ്ഞ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്: ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള കൊടുമുടിയായ അലിഷ ഗിരി; ബ്രാംഗ്സ; ചാപ്ചിംഗൽ പാസ്; കനിഷ്ക കൊടുമുടി; കരുൺ പിർ പർവ്വതം; കുക്സെൽ; മാർത്താണ്ഡ് ഗിരി; പാർപിക് ഹിമാനി; സ്കാമ്രി ഹിമാനി; ഷാച്മിരിക് പാസ്; ഷ്!കോർഗ താഴ്വര; സോറാവർ കൊടുമുടി; ഡെഹ്റ കോമ്പസ്; ഡ്രാക് കർപ്പോ. ജോൽമോരി, കുമാരായന പോയിന്റ്, പാങ്ലുങ്, റിഞ്ചൻ സാങ്പോ, സാക്യശ്രീ ഗിരി, ഗുരു റിൻപോച്ചെ, ഷാമൽ ലുങ്പ (1950കളിൽ പട്രോളിംഗിനും വിന്യാസത്തിനുമുള്ള പാത), യാങ്പ നദി, മാർപ ലോത്സവ റി, മിലാരേപ കാങ്രി, ശിവ റി, മഹേശ്വര റി എന്നിവയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.