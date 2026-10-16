കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് നവംബർ 3 മുതൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിലേക്ക്. പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടം പരിഹരിക്കുക, ബസ് ചാർജ് വർധിപ്പിക്കുക, വിദ്യാർഥികളുടെ കൺസഷൻ നിരക്ക് ഉയർത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം. കൊച്ചിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ബസുടമകളുടെ ആറ് സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെട്ട സംയുക്ത സമരസമിതി പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയ്ക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നാണ് ഉടമകളുടെ പ്രധാന ആരോപണം. നഷ്ടം നികത്താൻ ബസുടമകൾക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും മിനിമം ബസ് ചാർജ് 20 രൂപയായി ഉയർത്തണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർഥികളുടെ കൺസഷൻ നിരക്ക് 10 രൂപയാക്കണമെന്നും സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സർവീസ് നടത്തുന്ന ഗ്രാമവണ്ടികൾ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ഉടമകൾ ആരോപിച്ചു. യാത്രക്കാരിൽനിന്ന് വരുമാനം ശേഖരിച്ച് ഗ്രാമവണ്ടി എന്ന പേരിൽ സ്വകാര്യ ബസുകളുമായി മത്സരിക്കുന്ന രീതിയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നാണ് അവരുടെ വിമർശനം.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന സൗജന്യങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയെന്നും ബസുടമകൾ ആരോപിച്ചു. പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതോടെ നാലുമാസത്തിനിടെ 800 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് സംഘടനകളുടെ അവകാശവാദം.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനും സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം. ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നവംബർ 3 മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് സംയുക്ത സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.