ജലന്ധർ: ജലന്ധർ ജില്ലയിലെ ലവ്ലി പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ (എൽപിയു) അടുത്തിടെയുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഞ്ചാബ്ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്ന പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം. ഹർജി ഒക്ടോബർ എട്ടിന് കേൾക്കും.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അശ്വനി കുമാർ മിശ്ര, ജസ്റ്റിസ് രോഹിത് കപൂർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് ഈ ഹർജി വന്നത്.
ആൾക്കൂട്ട പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും പുതിയ സമര രീതിയായിരിക്കെ ഈ ഹർജിയിലെ വിധി നിർണായകമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെത്തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച സർവകലാശാലാ കാമ്പസിലുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.
ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോലീസ് ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നതായി ഇതുവരെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാറായിട്ടില്ല.
തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അക്രമാസക്തമാവുകയും, സ്വത്തുക്കൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും കാമ്പസിലെ കടകൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
അക്രമത്തെത്തുടർന്ന്, സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ 10 ദിവസത്തേക്ക് സർവകലാശാല ക്ലാസുകളും മറ്റ് അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തിവച്ചു.
സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ മാത്രമേ ഹൈക്കോടതി ഇതുവരെ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല.ലവ്ലി പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി പഞ്ചാബ് പൊലീസിനോട് വിശദമായ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ആരോപണങ്ങളിലെ വ്യക്തത: സെപ്തംബർ 26ന് റെഡ്ഡിറ്റിലും വാട്സാപ്പിലും പ്രചരിച്ച സന്ദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നതുപോലെ കാമ്പസിനുള്ളിൽ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളോ പീഡനങ്ങളോ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ കോടതി പഞ്ചാബ് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
– വ്യാജ വാർത്തകൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടി: ഈ പ്രചാരണങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ പൊലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.
– ആസൂത്രിത അക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം: കാമ്പസിലെ കടകൾക്ക് വൻ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ അക്രമങ്ങളും ഹൈവേ ഉപരോധവും പെട്ടെന്നുണ്ടായതല്ലെന്നും, മുഖംമൂടി ധരിച്ച അക്രമികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടത്തിയതാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ഇതിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.
– അടുത്ത വാദം കേൾക്കൽ: കേസിൽ ഉടനടി സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ, കേസ് ഒക്ടോബർ 8ലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയും അന്നേ ദിവസം പൊലീസ് അവരുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ എൽപിയു അടുത്ത 10 ദിവസത്തേക്ക് ക്ലാസുകൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാമ്പസിൽ കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.