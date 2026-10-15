ന്യൂദല്ഹി: സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കെപിസിസി പോസ്റ്റ് വിവാദമായതോടെ പിന്വലിച്ചെങ്കിലും അത് നിയമക്കുരുക്കിലേക്ക്. പോസ്റ്റിനെതിരേ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്ജി നല്കുമെന്ന് ബാര് അസോസിയേഷന് വ്യക്തമാക്കി.
ദല്ഹി പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങള് സംബന്ധിച്ചത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമാണെന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വാക്കുകള്ക്കെതിരേ ‘പറ്റിയില്ലെങ്കില് രാജിവച്ചു പോകൂ, ഞങ്ങള് വേറെ ആളെ നോക്കിക്കൊള്ളാം’ എന്ന പരാമര്ശമായിരുന്നു പോസ്റ്റില്. പ്രതിഷേധമുയര്ന്നതോടെ പോസ്റ്റ് പിന്വലിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരേ പോസ്റ്റിട്ടയാളെ ചുമതലയില് നിന്ന് നീക്കിയെന്ന് കെപിസിസി വാര്ത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കി. എന്നാല് ആരാണ് പോസ്റ്റിട്ടതെന്നോ ആരെയാണ് നീക്കിയതെന്നോ വ്യക്തമാക്കാന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് തയാറായില്ല.
കെപിസിസി പോസ്റ്റിനെ അഭിഭാഷക സംഘടനകള് അപലപിച്ചു. കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് ഹര്ജി നല്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ബാര് അസോസിയേഷനും അഡ്വക്കറ്റ്സ് ഓണ് റിക്കാര്ഡ്സ് അസോസിയേഷനും വ്യക്തമാക്കി. ഹര്ജിക്കുള്ള അനുമതി തേടി അറ്റോര്ണി ജനറല് ആര്. വെങ്കിട്ടരമണിക്ക് കത്തയയ്ക്കുമെന്നും ബാര് അസോസിയേഷന് മേധാവി പ്രദീപ് റായ് പറഞ്ഞു.
അറ്റോര്ണി ജനറല് അനുമതിയേകിയാല് കെപിസിസി അധ്യക്ഷന് സണ്ണി ജോസഫ് ഉള്പ്പെടെ നേതാക്കള്ക്കെതിരേ സുപ്രീം കോടതിയില് നേരിട്ട് ക്രിമിനല് കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികള് ആരംഭിക്കും. സുപ്രീംകോടതിയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി ജനവിശ്വാസമില്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീംകോടതി വനിതാ അഭിഭാഷക അസോസിയേഷനും രംഗത്തുണ്ട്. നിരവധി അഭിഭാഷകരും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പരാതി നല്കി.