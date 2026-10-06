ന്യൂഡൽഹി: പഞ്ചാബിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പൊട്ടിത്തെറി. 2022-ൽ അട്ടിമറി ജയം നേടിയ ആം ആദ്മി പാർട്ടി അധികാരംനിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെങ്കിലും പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പൊട്ടിത്തെറികൾ അവർക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര കലഹമാണ് എഎപിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ രാഘവ് ഛദ്ദ, ഹർഭജൻ സിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 7 രാജ്യസഭാ എംപിമാർ പാർട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത് എഎപിക്ക് കനത്ത ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.
എംഎൽഎമാർക്കിടയിലും വലിയ ഭിന്നതയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി എഎപിയുടെ ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ട ‘വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തെ’ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാർട്ടി എംഎൽഎ തന്നെ രംഗത്തെത്തുകയുണ്ടായി. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി എംഎൽഎ സുഖ്വീർ സിങ് മൈസർഖാന പരസ്യമായി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ അച്ചടക്കലംഘനവും പാർട്ടിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരോപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ എഎപി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
117 അംഗങ്ങളുള്ള പഞ്ചാബ് നിയമസഭയിൽ, തന്റെ കുട്ടികളേ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഏക എംഎൽഎയാണ് മൈസർഖാന. സ്വന്തം സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ എഎപി എംഎൽഎ അല്ല മൈസർഖാന. ആം ആദ്മിയെ എതിർത്ത നിരവധി എംഎൽഎമാർ അച്ചടക്ക നടപടിയും കേസുകളും നേരിടുകയാണ്.
ഇതിനിടെ ഹരിയാന എംഎൽഎ മാരോട് പഞ്ചാബിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ഡലങ്ങളിലും ബൂത്ത് തലങ്ങളിലും ഹരിയാണ എംഎൽഎമാർക്ക് ചുമതലകൾ നൽകാനാണ് പാർട്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.
കൂടാതെ പഞ്ചാബിൽ നിരവധി പരിപാടികൾ ബിജെപി നടത്തുകയും ചെയ്തു.കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സൈനി പഞ്ചാബിലുടനീളം ഏകദേശം 90 പരിപാടികളിലാണ് പങ്കെടുത്തത്. ബിജെപി പഞ്ചാബ് കൂടി പിടിക്കുമെന്നു ഭയന്നാണ് വോട്ട് ചോരി ആരോപണവുമായി പാറ്റകളെയും രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.