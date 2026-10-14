ടെൽ അവീവ് : ഇസ്രായേലിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പലസ്തീൻ പ്രശ്നം വീണ്ടും ചൂടുപിടിച്ചു. ഒരു പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യാ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്തി ജൂത ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ചാനൽ 14 ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, ഇസ്രായേൽ സ്വയം ദുർബലമായാൽ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ അത് കൈവശപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന് നെതന്യാഹു ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. തന്റെ ഭരണകാലത്ത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ജൂത ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുവെന്നും ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
മഹമൂദ് അബ്ബാസിനെയും പലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയെയും വിമർശിച്ചു
അഭിമുഖത്തിനിടെ നെതന്യാഹു പലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ് മഹ്മൂദ് അബ്ബാസിനെയും റ’ആം പാർട്ടി നേതാവ് മൻസൂർ അബ്ബാസിനെയും ഹമാസിനോടും ഹിസ്ബുള്ളയോടും താരതമ്യം ചെയ്തു. മഹ്മൂദ് അബ്ബാസും മൻസൂർ അബ്ബാസും ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേൽ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ ഭാഗികമായ നിയന്ത്രണം വഹിക്കുന്ന പലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയെ അട്ടിമറിക്കാൻ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കാൻ മടിക്കില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
നെതന്യാഹു പ്രതിപക്ഷത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചു
തന്റെ സർക്കാരിനെ എതിർക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെയും നെതന്യാഹു ലക്ഷ്യം വച്ചു. ഇത് സംഭവിച്ചാൽ അത് രാജ്യത്തെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“നമ്മൾ നെതന്യാഹുവിനെ പുറത്താക്കണം എന്ന് അവർ പരസ്യമായി പറയുന്നു. എന്നെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് അവരെല്ലാം പറയുന്നു. ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് തടയാൻ നമ്മൾ വിജയിക്കണം.”- പ്രതിപക്ഷത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇസ്രായേലിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എപ്പോൾ നടക്കും ?
ഒക്ടോബർ 27 ന് ഇസ്രായേലിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. ഒക്ടോബർ 7 ലെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇസ്രായേലിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. ഗാസയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പലസ്തീനികളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് യുദ്ധത്തിന് ഇത് കാരണമായി. ഗാസ തകർന്നടിഞ്ഞ നിലയിലാണ്, അതിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തിലാണ്. മുൻ സൈനിക മേധാവി ഗാഡി ഐസെൻകോട്ടിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് നെതന്യാഹു കടുത്ത മത്സരമാണ് നേരിടുന്നത്.