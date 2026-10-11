ജറുസലേം: സഹപൈലറ്റിന്റെ ആക്രമണത്തെ ചെറുത്ത് വിമാന റാഞ്ചൽ ഒഴിവാക്കാൻ കാണിച്ച ധൈര്യത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ ഫ്ലൈദുബായ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് ജറുസലേമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു.
മച്ചാറിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ഒരു കത്തിൽ സിവിലിയൻ ഹീറോയിസത്തിനുള്ള ഇസ്രായേലി പ്രസിഡൻഷ്യൽ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഹെർസോഗ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇസ്രായേലിനും ലോകത്തിനും ഒരു നായകനായിട്ടാണ് ക്യാപ്റ്റനെ ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്, പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജറുസലേം സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ക്യാപ്റ്റന്റെ ധൈര്യത്തെ പ്രശംസിച്ച് ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ്
മച്ചാറിന്റെ കത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും കത്തിന്റെ ചിത്രവും ഹെർസോഗ് X-ലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പങ്കിട്ടു. വിമാനം സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുന്നതിലും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു ദുരന്തമാകുമായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തടയുന്നതിലും ക്യാപ്റ്റന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.
“ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ പേരിൽ, ഇസ്രായേലിന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ വീരത്വത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായ ഇസ്രായേലി പ്രസിഡൻഷ്യൽ അവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു,”- ഹെർസോഗ് എഴുതി. സംഭവസമയത്ത് മച്ചാറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് കത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
“നിങ്ങളുടെ വിമാനം സുരക്ഷിതമായി നയിക്കുന്നതിലും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നിരപരാധികളായ യാത്രക്കാർക്കും ഒരു പ്രത്യേക ദുരന്തം ഒഴിവാക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾ കാണിച്ച അസാധാരണമായ ധൈര്യത്തിനും ദൃഢനിശ്ചയത്തിനും ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ അഗാധമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു,”- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിലെ സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമം ഒരു ത്രില്ലർ പോലെയാണെന്ന് വിവരിച്ചുകൊണ്ട്, കോക്ക്പിറ്റിനുള്ളിലെ സാഹചര്യത്തിന്റെ ഭീകരതയും അടിയന്തിരതയും ഹെർസോഗ് അംഗീകരിച്ചു. ക്യാപ്റ്റൻ ശക്തി വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം മച്ചാറിനെ ജറുസലേമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി താൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആക്രമണത്തിൽ മച്ചാറിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു, തലച്ചോറിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടിവന്നു. ദുബായിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണ്. ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, വിമാനം സുരക്ഷിതമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ക്യാപ്റ്റന് കഴിഞ്ഞു, അതുവഴി യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ അപകടവും ഒരു ഹൈജാക്കിംഗും ഒഴിവാക്കാനായി.