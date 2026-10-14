ടെൽ അവീവ് : പാകിസ്ഥാനി, മുസ്ലീം പൈലറ്റുമാരെ വിലക്കി ഇസ്രായേൽ. ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാൻ പൈലറ്റുമാരെയും ക്രൂ അംഗങ്ങളെയും വിന്യസിക്കുന്നതിന് പുതിയ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതായി വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇസ്രായേലുമായി ഔപചാരിക നയതന്ത്ര ബന്ധമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൗരന്മാരുള്ള ക്രൂ അംഗങ്ങൾ ഇസ്രായേലി വ്യോമാതിർത്തിയിൽ വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത് വിലക്കുന്ന ഇസ്രായേലി നിയന്ത്രണങ്ങൾ എയർ ഫ്രാൻസ് പാലിക്കുന്നുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരെ ഈ നിയന്ത്രണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഇരട്ട പൗരത്വമുള്ള ജീവനക്കാരെയും ഇത് ബാധിച്ചേക്കാം.
2026 സെപ്റ്റംബർ 30 ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ ആക്രമിച്ച് വിമാനം തകർക്കാൻ ഒമാനി സഹപൈലറ്റ് ശ്രമിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നീക്കം. തുടർന്ന് അന്നേ ദിവസം റാഞ്ചാൻ ശ്രമിച്ച വിമാനം സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിൽ അടിയന്തരമായി ലാൻഡിംഗ് നടത്തി. അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.