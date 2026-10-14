ലഖ്നൗ: രാമക്ഷേത്രം സന്ദര്ശിക്കുന്നതില് നിന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് സമാജ് വാദി എംഎല്എമാരെ മുഴുവന് വിലക്കിയതുകൊണ്ടാണ് താന് ബിജെപിയില് ചേര്ന്നതെന്ന് സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി എംഎല്എയായ വിനോദ് ചതുര്വേദി. കൽപിയിൽ നിന്നുള്ള സമാജ്വാദി പാർട്ടി എംഎൽഎയാണ് വിനോദ് ചതുർവേദി.
“പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ശ്രീരാമക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ, ദർശനത്തിന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും അതിന് സാധിക്കുമെന്ന് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു; എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയായ സമാജ് വാദി പാര്ട്ടിയുടെ ഹൈക്കമാൻഡ് എംഎല്എമാരുടെ രാമക്ഷേത്രസന്ദര്ശനം വിലക്കി. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തി.”- വിനോദ് ചതുര്വേദി പറഞ്ഞു.
“രണ്ടാമതായി, യോഗി ആദിത്യനാഥ് നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. ജനങ്ങൾ വികസനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആ ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും. അത്തരമൊരു വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ സർക്കാരിനൊപ്പം ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നു.”-വിനോദ് ചതുര്വേദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
2007-ലും 2022-ലും കൽപി മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ച വിനോദ് ചതുർവേദി, നിഷാദ് പാർട്ടിയിലെ ഛോട്ടെ സിംഗിനെ 2,816 വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.