ദുബായ്: വ്യോമാക്രമണമുണ്ടായാൽ സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ തുടരണമെന്നും പ്രാദേശിക അധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ബുധനാഴ്ച നിർദ്ദേശിച്ചു. യെമനിലെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂത്തി വിമതർ സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഉപദേശം.
വീഡിയോ പങ്കിടരുതെന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി
നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളോ വാർത്തകളോ പങ്കിടുന്നതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോട് വിട്ടുനിൽക്കാൻ റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. “നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും പ്രാദേശിക അധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് തുടരാനും, വ്യോമാക്രമണമുണ്ടായാൽ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ തുടരാനും, നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളോ വാർത്തകളോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു,” ഇന്ത്യൻ എംബസി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ‘എക്സ്’ ൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ഒക്ടോബർ 10 ന് റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് എംബസി, രണ്ടുപേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ (ഐസിയു) തുടരുകയാണെന്നും ഒരാളെ ഐസിയുവിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതായും അറിയിച്ചു. മറ്റ് നാല് ഇന്ത്യക്കാർ ജനറൽ വാർഡിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നും ഒരാൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു.