ന്യൂദല്ഹി: മുന്പ് 2026 ജൂണ്-ജൂലായ് മാസങ്ങളില് സമരം ചെയ്തപ്പോള് ദല്ഹി പൊലീസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാലാണ് വീണ്ടും ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധം നടത്താൻ ‘കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി’ക്ക് (CJP) അനുമതി നിഷേധിച്ചതെന്ന് ദൽഹി പോലീസ്.
മുമ്പ് പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചപ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടിയിരുന്ന നിബന്ധനകൾ പലതും സിജെപി ലംഘിച്ചതായും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ അനുമതി നിഷേധിച്ചതെന്നും ഡിസിപി (പിആർഒ) നേഹ യാദവ് പറഞ്ഞു. നിർദ്ദിഷ്ട 10 ദിവസത്തെ മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള അനുമതിക്കായി സംഘടന അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
CJP-യുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, മുൻപ് നൽകിയ ഉറപ്പുകളും പ്രാദേശിക നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടതായി കാണാം. മുൻപ് അനുമതി ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർ നിയമം പാലിച്ചില്ല; അവർ സംഘടിപ്പിച്ച ആൾക്കൂട്ടം കല്ലേറ്, തീവെപ്പ്, അക്രമം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുകയും പൊതുമുതലിന് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തു. നിശ്ചിത നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതും, നിയമങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ലംഘിച്ചുള്ള മുൻകാല ചരിത്രവും, നിലവിലെ സുരക്ഷാ-ക്രമസമാധാന സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ജൻപഥിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കുത്തിയിരിപ്പ് സമരത്തിനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ചു.
ദൽഹിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പൗരന്മാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുമായി നഗരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഭാരതീയ ന്യായസംഹിത സെക്ഷൻ 163 ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്; ഇതിൻപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒത്തുചേരലുകളോ പ്രതിഷേധങ്ങളോ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ജൻപഥിൽ പ്രതിഷേധം നടത്താനുള്ള ആഹ്വാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒക്ടോബർ 10-ന് സമരത്തിനെത്താന് ശ്രമിച്ച അഭിജീത് ദിപ്കെയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് സഹപ്രവർത്തകരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്നും ദല്ഹി പൊലീസ് വിശദീകരിക്കുന്നു.