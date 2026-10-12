ലഖ്നൗ : 2027-ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സംഘടനാ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ബിജെപി ഊർജിതമാക്കി. കാശി, ഗോരഖ്പൂർ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള 266 നിയമസഭാ ചുമതലക്കാർക്കും വിപുലീകരണ പ്രവർത്തകർക്കും ബിജെപി ഒക്ടോബർ 14 മുതൽ വാരണാസിയിലെ രണ്ട് ദിവസത്തെ സംയുക്ത പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും.
ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി (സംഘടന) ബി.എൽ. സന്തോഷ്, ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഉത്തർപ്രദേശ് ഇൻ ചാർജുമായ വിനോദ് തവ്ഡെ, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി (സംഘടന) ധരംപാൽ സിംഗ് എന്നിവർ ഈ ക്യാമ്പിൽ പാർട്ടി ഇൻ ചാർജുകളെ നയിക്കും. 266 ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബിജെപി കാശി മേഖലാ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് അശോക് ചൗരസ്യ പറഞ്ഞു. കാശി മേഖലയിലെ 71 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 142 പ്രതിനിധികളും ഗോരഖ്പൂർ മേഖല 62 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 124 പ്രതിനിധികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.
കാശി മേഖല 71 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ
സംഘടനയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ആറ് സെഷനുകൾ നടക്കുമെന്ന് അശോക് ചൗരസ്യ പറഞ്ഞു. ബൂത്ത് മുതൽ നിയമസഭാ തലം വരെ ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുക പരിശീലനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാശി മേഖല 71 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലും വിജയം നേടുകയാണ് ബിജെപി.
വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ
വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ, നിയമസഭാ കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായാണ് എല്ലാ തലങ്ങളിലും സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ബിജെപി ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് നിതിൻ നവീൻ അടുത്തിടെ നേതാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ബുധനാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും നിതിൻ നവീനിന്റെ കാശി സന്ദർശന വേളയിൽ നടന്ന ഏഴ് പ്രധാന ബിജെപി സംഘടനാ യോഗങ്ങളിൽ ഈ പ്രതിജ്ഞ ആവർത്തിച്ചു. ജില്ലാ, മേഖല, സംസ്ഥാന തല ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പൊതു പ്രതിനിധികൾ, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ഈ യോഗങ്ങളിൽ മുൻ പങ്കെടുത്തു.