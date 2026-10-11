മേടം രാശി (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽഭാഗം)
തുടക്കത്തിലെ ചെറിയ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് ഉച്ചയോടെ പ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പങ്കാളിത്ത സംരംഭങ്ങളിലും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലും പരസ്പരവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. തീരുമാനങ്ങളിലെ ദൃഢത വിജയത്തിന് വഴിതുറക്കും.
ഇടവം രാശി (കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, രോഹിണി, മകയിര്യം ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
ഔദ്യോഗിക തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. മത്സരങ്ങളെയും കോർപ്പറേറ്റ് വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിക്കും. ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാധ്യതകൾ എടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പാലിക്കുക.
മിഥുനം രാശി (മകയിര്യം അവസാന പകുതിഭാഗം, തിരുവാതിര, പുണർതം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
പ്രശ്നപരിഹാര ശേഷിയും ചിന്താശേഷിയും വർദ്ധിക്കും. ക്രിയാത്മക തന്ത്രങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് ഉണർവ്വേകും. വീട്ടുചുമതലകൾ നിറവേറ്റാനും കുടുബസമാധാനം നിലനിർത്താനും സഹായകരമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും.
കർക്കിടകം രാശി (പുണർതം അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം)
കുടുംബത്തിൽ ശാന്തതയും ഐക്യവും പുലരും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. മാന്യമായ ആശയവിനിമയവും തന്ത്രപ്രധാന ചിന്തയും പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് തിളക്കം തരും.
ചിങ്ങം രാശി (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാൽഭാഗം)
കരുത്തുറ്റ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയും സ്ട്രാറ്റജിയിലൂടെയും പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കും. ബിസിനസ്സ് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭ്യമാകും. വിപണിയിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും.
കന്നി രാശി (ഉത്രം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
ധനകാര്യ രംഗത്ത് വലിയ പുരോഗതിയും ലിക്വിഡിറ്റിയും അനുഭവപ്പെടും. നയതന്ത്രപരമായ സംഭാഷണ രീതി വഴി പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഡീലുകളും സഖ്യങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ആത്മീയ സമാധാനം നിലനിൽക്കും.
തുലാം രാശി (ചിത്തിര അവസാന പകുതിഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
മാനേജ്മെന്റ് ശേഷിയും ലീഡർഷിപ്പും തെളിയിക്കപ്പെടും. സുപ്രധാനമായ പ്രൊഫഷണൽ തീരുമാനങ്ങൾ ധൈര്യമായി നടപ്പിലാക്കും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉന്നത വിജയം ഉറപ്പാക്കും.
വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
സാമൂഹികവും ജീവകാരുണ്യപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കും. യാത്രകളിൽ മുന്നൊരുക്കം ആവശ്യമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുന്നതും പ്ലാനിംഗിലൂടെ ബജറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.
ധനു രാശി (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാൽഭാഗം)
ദീർഘകാല പ്രൊജക്റ്റുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കും. ബിസിനസ്സ് വ്യാപാര മേഖലയിൽ ഉയർന്ന ലാഭക്ഷമത രേഖപ്പെടുത്തും. കോർപ്പറേറ്റ് പങ്കാളിത്തങ്ങളും നെറ്റ്വർക്കിംഗും പുരോഗതി തരും.
മകരം രാശി (ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
ഔദ്യോഗിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ മാറും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രശംസയും പിന്തുണയും ലഭിക്കും. തൊഴിലിടത്തിലെ ടീം വർക്കും കോ-ഓർഡിനേഷനും വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കും.
കുംഭം രാശി (അവിട്ടം അവസാന പകുതിഭാഗം, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
ഉന്നത തന്ത്രജ്ഞരിൽ നിന്നും അഡ്വൈസർമാരിൽ നിന്നും മികച്ച കൺസൾട്ടിംഗ് ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും. തടസ്സങ്ങൾ മാറും. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രൊജക്റ്റുകളിലും അക്കാദമിക് രംഗത്തും മികച്ച പുരോഗതി കൈവരിക്കും.
മീനം രാശി (പൂരൂരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി)
തന്ത്രപ്രധാന സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിൽ ധൃതി ഒഴിവാക്കുക. വാഹന ഡ്രൈവിംഗിലും ബിസിനസ്സ് അഗ്രിമെന്റുകളിലും അതീവ ജാഗ്രത വേണം. വിവേകത്തോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
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AI ജ്യോതിഷം, അസ്ട്രോളജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയത്
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