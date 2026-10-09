ന്യൂദല്ഹി: ഭരണഘടനയുടെ 19ാം അനുച്ഛേദപ്രകാരം സമരം ചെയ്യുക എന്നത് മൗലികാവകാശം ആണെങ്കിലും ജന്തര്മന്തറില് ഒക്ടോബര് 10ന് മാര്ച്ച് നടത്താന് ദല്ഹി സര്ക്കാര് സിജെപിക്ക് അനുമതി നല്കിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഭാരതീയ ന്യായസംഹിതയിലെ 163ാം അനുച്ഛേദപ്രകാരം നിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പ്രകാരം അഞ്ച് പേരിലധികം പേര് കൂട്ടം കൂടാന് പാടില്ല. പണ്ടത്തെ ക്രിമിനല് നിയമത്തിലെ 144ാം വകുപ്പിന് പകരം ഭാരതീയ ന്യായസംഹതിയിലുള്ള നിയമമാണ് 163.
ഈ 163ാം അനുച്ഛേദം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇത് പ്രകാരം അഞ്ച് പേരിലധികം കൂട്ടം കൂടാന് പാടില്ല. പ്രകടനം നടത്താന് പാടില്ല. ധര്ണ്ണ നടത്താന് പാടില്ല. ആയുധങ്ങള് കൈവശം വെയ്ക്കാന് പാടില്ല. പൊതുജനസുരക്ഷ, പൊതുജനാരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്ക് അപകടം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാണ് ജന്തര് മന്തര് പ്രദേശത്ത് 163 പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ ഒക്ടോബര് 10ന് സമരം നടത്തും എന്ന പിടിവാശിയിലാണ് അഭിജിത് ദീപ്കെ. “ഞങ്ങളുടെ സമരം നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരിടമാണ്; പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള മൗലികാവകാശം ഭരണഘടനയുടെ 19-ാം അനുച്ഛേദം നൽകുന്നുമുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് അനുമതി വാങ്ങേണ്ടത്?”- ഇതാണ് അഭിജിത് ദീപ്കെ ഉയര്ത്തുന്ന വാദം.
പക്ഷെ ഓര്മ്മയുണ്ടോ ജൂണ് 6 മുതല് ജൂലായ 25 വരെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി ജന്തര്മന്തറില് നടത്തിയ സമരം. അങ്ങേയറ്റത്തെ അക്രമസമരമായി ഇത് മാറി. നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. നിരവധി പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിരവധി പേര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇതോടെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടിയുടെ സമരവും മാര്ച്ചും എല്ലാം കലാപകലുഷിതമായിരിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് പൊതുവേ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒക്ടോബര് 10ന്റെ മാര്ച്ചിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മാത്രമല്ല, സമരത്തില് പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്നവര് സുദീര്ഘമായ നിയമനടപടികള് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദല്ഹി പൊലീസ് ഡിസിപി സൃഷ്ടി പാണ്ഡെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.