ന്യൂഡൽഹി: വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും അസമിലെ ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്കും നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു. പ്രാരംഭ തരംഗങ്ങൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നന്ദിഗ്രാം, റെജിനഗർ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിൽ തപാൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്.
അസമിലെ നഗാവ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി ദേവാശിഷ് ശർമ്മ 3,300-ൽ അധികം വോട്ടുകളുടെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അനാവശ്യ സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പോലീസുകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭരണകക്ഷിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) ധരാപുരം, മധുരാന്തകം മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുന്നേറ്റം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുതുച്ചേരിയിലെ തട്ടാഞ്ചാവാടി മണ്ഡലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. രംഗസാമിയുടെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി അശോക് ആനന്ദ് രണ്ടായിരത്തോളം വോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിലാണ്.