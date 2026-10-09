തിരുവനന്തപുരം : കേരളത്തിലെ എൽഡിഎഫ് പരാജയത്തിന് കാരണം എസ്ഐആർ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കെ.കെ ശൈലജ. പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആകാം എസ്ഐആർ എന്നും ഇടത് പക്ഷ സർക്കാർ ജാഗ്രത കിട്ടിയതിനാൽ വലിയ അട്ടിമറി നടന്നില്ലെന്നും യുഡിഎഫ് എസ്ഐആറിനെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഭീതി പരത്താൻ ഉപയോഗിച്ചെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
എസ്ഐആർ എല്ലായിടത്തുമെന്ന പോലെ ഒരു കാരണം മാത്രമാണെന്നും അതിലുപരി യുഡിഎഫ് എസ്ഐആറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്നില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.എസ്ഐആറിനെ യുഡിഎഫ് ഉപയോഗിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്.
അനധികൃതമായി ഒട്ടേറെ വോട്ടുകള് ചേര്ക്കാന് അവര് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭീതി ഉണ്ടാക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയാല് നാളെ വോട്ടവകാശമുണ്ടാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളും അതു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്.
അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് എല്ഡിഎഫ് ശക്തമായി നിന്നത്. എന്നാല് വ്യാജ പ്രതീതി പരത്തിക്കൊണ്ട് അത് ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാന് ചിലര് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വോട്ടുകള് ഒഴിവാക്കാനും കോണ്ഗ്രസ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്
കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഉണ്ടായ ഭരണമാറ്റത്തിന് കാരണം വോട്ടര് പട്ടികയിലെ എസ്.ഐ.ആര് പ്രക്രിയയാണെന്ന കോക്റോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി (സി.ജെ.പി) സ്ഥാപകന് അഭിജീത് ദീപ്കെയുടെ പരാമര്ശത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്.