ന്യൂദല്ഹി:പ്രക്ഷോഭസമയങ്ങളിൽ പോലീസിന് ബോഡി ക്യാമറകൾ നിർബന്ധമാക്കണമെന്നും, അവയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ (SOP) വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി (PIL) പരിഗണിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇടത് വിദ്യാര്ത്ഥി സംഘടനാ നേതാവ് നേഹ ബോറയും സിജെപി നേതാക്കളായ അഭിജിത് ദീപ് കെയും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയും ഉള്പ്പെടെയുള്ള സമരത്തിന്റെ മുന്നണിയില് നില്ക്കുന്നവര് പൊലീസിനെക്കുറിച്ച് വ്യാജമായ കഥകള് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാന് വന്ന ഒരു വനിതാ പൊലീസുകാരിയെ രാഹുല് ഗാന്ധി കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വൈറലാണ്. മറ്റൊരാള് ഈ വീഡിയോ എടുത്തില്ലെങ്കില് ഇങ്ങിനെ ഒരു സംഭവം പുറത്തുവരില്ലായിരുന്നു. പൊലീസുകാരിക്ക് ബോഡി ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഈ ദൃശ്യം എപ്പോഴേ പൊലീസിന് തന്നെ ലഭിക്കുമായിരുന്നു.
ബോഡി ക്യാമറയുണ്ടെങ്കില് പൊതുജനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന് ഈ പാറ്റകള്ക്കാവില്ല. എന്ജിഒകളാണ് ഈ ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നതെങ്കിലും ഇത് സിജെപിയുടെ അക്രമസമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് അനുഗ്രഹമാവുക പൊലീസിനാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബോഡി ക്യാമറകൾ നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി ഒരു ‘നിവേദനം’ (representation) എന്ന നിലയിൽ പരിഗണിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ വിഷയം കേവലം നിയമപരമായ അവ്യക്തതയുള്ള ഒരു മേഖലയായി (grey area) കണ്ട് അതിൽ കോടതി ഇടപെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ദൽഹി പോലീസിനെ മാത്രമല്ല, മൊത്തത്തിലുള്ള പോലീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ, ബോഡി ക്യാമറകളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതൊരു നിർദ്ദേശത്തിന്റെയും വിശാലമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കോടതി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിതിൻ സാംബ്രെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
“നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്തിന് അവരോട് നിർദ്ദേശിക്കണം? ഇതൊരു അവ്യക്തമായ മേഖലയാണെന്ന് പറയാനാവില്ല,” ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. പോലീസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഇതിനകം തന്നെ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, എന്തിനാണ് കോടതി ഉത്തരവ് ആവശ്യമെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. “ഞങ്ങൾ ഡൽഹി പോലീസിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, മൊത്തത്തിലുള്ള പോലീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആശങ്കപ്പെടുന്നത്,” ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
പ്രക്ഷോഭസമയങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസ് അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്കും അതിനു മറുപടിയായി പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ബോഡി ക്യാമറകൾ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഹർജിക്കാരനുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഖിൽ സിബൽ വാദിച്ചു.
ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലീസ് ബോഡി ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രമാണെന്ന് സിബൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റാലികളെയും പ്രകടനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഡൽഹി പോലീസിന്റെ 2022-ലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡറിൽ ബോഡി ക്യാമറകളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ അധികൃതർക്ക് ലഭ്യമാണെന്നും ട്രാഫിക് പോലീസ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബോഡി ക്യാമറകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജിക്കാരൻ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്.
എന്നിരുന്നാലും, കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണോ അതോ എക്സിക്യൂട്ടീവോ (ഭരണകൂടം) നിയമനിർമ്മാണ സഭയോ ആണോ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.
എതിർകക്ഷികൾക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ചേതൻ ശർമ്മ, ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഹർജിക്കാരൻ ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് നിവേദനം നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിലുള്ള ഹർജിയെ അത്തരമൊരു നിവേദനമായി പരിഗണിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ‘സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജർ’ (SOP) തയ്യാറാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നെന്നും, പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നിലവിലുണ്ടെന്നും ശർമ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാൽ, നിലവിലുള്ള വീഡിയോ ചിത്രീകരണ സംവിധാനം ഈ വിഷയം വേണ്ടത്ര പരിഹരിക്കുന്നില്ലെന്ന് സിബൽ വാദിച്ചു. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെടുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ധരിക്കുന്ന ‘ബോഡി-വോൺ ക്യാമറ’കളും (ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമറകൾ), ദൽഹി പോലീസിന്റെ നിലവിലുള്ള ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള റെക്കോർഡിംഗ് രീതിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഒടുവിൽ, അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറലിന്റെ (ASG) പ്രസ്താവന രേഖപ്പെടുത്തിയ കോടതി, ബോഡി-വോൺ ക്യാമറകളുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു SOP തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ തീരുമാനം ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ അറിയിക്കാൻ എതിർകക്ഷികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
നടപടികളിലുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചയിൽ പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ വീണ്ടും സമീപിക്കാൻ ഹർജിക്കാരന് അനുമതി നൽകി. പ്രതിഷേധങ്ങളിലും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിലും വിന്യസിക്കപ്പെടുന്ന ദൽഹി പോലീസ്, റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബോഡി-വോൺ ക്യാമറകൾ നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചാഹത് രാഘവ് ആണ് ഈ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി (PIL) സമർപ്പിച്ചത്. ഇത്തരം ക്യാമറകൾ വഴി പകർത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും, അവയുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും തെളിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു സംവിധാനം വേണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.