ടെഹ്റാന് : സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളില് ഇറാനും യു എസും തമ്മില് ഭിന്നത തുടരുന്നതിനിടെ, ജൂണിലെ ഇടക്കാല കരാറില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏഴ് വ്യവസ്ഥകള് അമേരിക്ക പാലിക്കുന്നത് വരെ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കില്ലെന്ന് ഇറാന് വ്യക്തമാക്കി. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ ജലപാത വീണ്ടും തുറക്കുന്ന കാര്യത്തില് ടെഹ്റാന്റെ നിലപാട് തികച്ചും വ്യക്തവും ഉറച്ചതുമാണെന്ന് പാര്ലമെന്റ് സ്പീക്കര് മുഹമ്മദ് ബഖര് ഖാലിബാഫ് പറഞ്ഞതായി ഇറാനിയന് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങള് ഇന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഇസ്ലാമാബാദിലെ ധാരണാപത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഏഴ് വ്യവസ്ഥകള് പാലിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ, അമേരിക്കയുമായുള്ള സമീപകാല സംഘര്ഷത്തിന് ശേഷം തങ്ങളുടെ മിസൈലുകളുടെ ദൂരപരിധി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ഇറാന് ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാനിയന് സൈനിക വക്താവ് മുഹമ്മദ് അക്രാമിനിയ പറഞ്ഞു. ദൂരപരിധി കൂടിയ മിസൈലുകള് വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഈ സംഘര്ഷം എടുത്തുകാണിച്ചുവെന്നും, അതിനായുള്ള നടപടികള് രാജ്യം ഇതിനകം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു വാര്ത്താ ഏജന്സിയോട് പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കയുടെ പ്രതികരണത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ പൊതുവായ നിലപാടുകള് മധ്യസ്ഥര് വഴി വാഷിംഗ്ടണിനെ അറിയിച്ചതായും, എന്നാല് ചില കാര്യങ്ങള് കൂടി അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായില് ബാഗായി ഇന്ന് പറഞ്ഞു. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലാണ് ഇറാന് നിലവില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും, തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ ജലപാതയില് സുരക്ഷ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അമേരിക്കയില് നിന്ന് വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ നടപടികള് ആവശ്യമാണെന്നും ബാഗായി പറഞ്ഞു. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക്, ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകള് ഉള്പ്പെടെ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് ഹ്രസ്വകാല വെടിനിര്ത്തലിന് വഴിയൊരുക്കിയത് ജൂണിലെ ധാരണാപത്രമായിരുന്നു.