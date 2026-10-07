മുംബൈ ; ബോളിവുഡ് നടൻ സൽമാൻ ഖാന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ, തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവർക്കായി പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട് . എന്നാൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെയും ബാനറിൽ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ , ഇപ്പോൾ സൽമാൻ ഖാൻ ബിജെപിയിൽ ചേരുമെന്ന വാർത്തയാണ് മുംബൈയിലെ സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.
അടുത്തിടെ, സൽമാൻ ഖാൻ യുവമോർച്ച ദേശീയ ട്രഷറർ പി.എം. സായ് പ്രസാദിനും ഭാര്യ രുക്മിണി ചൗധരിക്കും മുംബൈയിലെ ഗാലക്സി അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വസതിയിൽ അത്താഴവിരുന്ന് നൽകിയിരുന്നു . ഇതോടൊപ്പം, സൽമാൻ ഖാനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വീഡിയോയും സായ് പ്രസാദ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ പങ്ക് വച്ചു . അതിൽ, സൽമാൻ ഖാന്റെ ലാളിത്യം, സൗഹൃദം, ആതിഥ്യമര്യാദ എന്നിവയെ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പ്രശംസിച്ചു. ഇതാണ് സൽമാൻ ഖാൻ ബിജെപിയിൽ ചേരുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകാൻ കാരണമായത് .
അടുത്തിടെ, ബിജെപി എംഎൽഎ ആശിഷ് ഷെലാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കൾ സൽമാൻ ഖാന്റെ വസതി സന്ദർശിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടനയായ ബീയിംഗ് ഹ്യൂമന്റെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു.