തൃശൂര്: പുന്നയൂര് കുടുംബരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജൂനിയര് ഹെല്ത്ത് ഇന്സ്പെക്ടര് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്. കൊച്ചി തിരുവാങ്കുളം ഇരുമ്പനം സ്വദേശിനി ചക്കപ്പറമ്പില് സന്തോഷിന്റെ മകള് സാന്ദ്ര സന്തോഷ് (29) നെയാണ് തൊഴിലിടത്ത് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11.45ഓടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്.ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലെ വടക്കേക്കാട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യോഗത്തില് എത്താതിരുന്നപ്പോള് സഹപാഠികള് ഫോണില് വിളിച്ചെങ്കിലും മൊബൈല് ഫോണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്ന്ന് സമീപത്തെ അംഗന്വാടിയിലെ അധ്യാപികയെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാന് പറഞ്ഞു.അധ്യാപിക താമസ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് തൊട്ടരികിലെ സബ് സെന്ററിനോടു ചേര്ന്നുള്ള റിസപ്ഷന് മുറിയില് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. വടക്കേക്കാട് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേല്നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു.