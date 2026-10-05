വാഷിങ്ടൺ: ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിന്റെ കോപൈലറ്റ് ഹമാം അൽ ഹമ്മാമി ലക്ഷ്യമിട്ടത് വിമാനം ഇസ്രയേലിൽ ഇടിച്ചിറക്കാൻ. തന്റെ പദ്ധതി പരാജയപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിസലായതോടെ വിമാനം മരുഭൂമിയിൽ ഇടിച്ചിറക്കി തകർക്കാനും ഹമ്മാമി ശ്രമിച്ചെന്നും ഇറ്റാലിയൻ പത്രമായ കോറിയറെ ഡെല്ല സെറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇസ്രയേലി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് റിപ്പോർട്ട്. ടെൽ അവീവ് വിമാനത്താവളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ഹമാം അൽ ഹമ്മാമി ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.
വിമാനം പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് മച്ഛറിനെ പിന്നിൽനിന്നെത്തി ഹമ്മാമി ആക്രമിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ കോക്പിറ്റിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഹമ്മാമി അത് അടച്ചതായും പിന്നീട് ക്യാപ്റ്റൻ വീണ്ടും വാതിൽ തുറന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
കോക്പിറ്റിൽനിന്നുള്ള ബഹളം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ശുചിമുറിയിലായിരുന്ന ഒരു വനിതാ യാത്രക്കാരിയാണ് മറ്റ് യാത്രക്കാരെ വിവരമറിയിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. യാത്രക്കാർ കോക്പിറ്റിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിൽ ക്യാപ്റ്റനെ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് യാത്രക്കാരും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പൈലറ്റുമാരും ചേർന്ന് വിമാനം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു.
ഇസ്രയേലിലെ ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വിമാനം ഇടിച്ചിറക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ മറ്റൊരു നീക്കത്തിലേക്ക് ഹമ്മാമി കടന്നെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മരുഭൂമിക്ക് മുകളിൽവച്ച് വിമാനം തകർക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നും ഇതിനായി ഓട്ടോപൈലറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തെന്നും പത്രം പറയുന്നു.
ഓട്ടോപൈലറ്റ് ഓഫാക്കിയതിന് പിന്നാലെ വെറും 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വിമാനം 16,000 അടി താഴേക്ക് പതിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൈലറ്റുമാരുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും ഇടപെടലാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
അതേസമയം, ഹമാം അൽ ഹമ്മാമിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വിമാനം പറത്തുന്നതിൽനിന്ന് ഒമാൻ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നു. തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളോടുള്ള ഇയാളുടെ താൽപര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു നടപടിയെന്നാണ് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ഒമാൻ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ഏഴ് വർഷത്തോളം ഒമാൻ എയറിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹമ്മാമി 2025ലാണ് യുഎഇയിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഫ്ലൈദുബായിൽ കോപൈലറ്റായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ, ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വിദ്യാർഥിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇയാളുടെ രാജ്യത്തെ പഠനകാലവും മറ്റ് ബന്ധങ്ങളും ഓസ്ട്രേലിയൻ അധികൃതർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.2014ലാണ് ഇയാൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പഠിക്കാനായി വിദ്യാർഥി വിസ ലഭിച്ചത്. 2017ൽ ഓസ്ട്രേലിയ വിട്ട ഇയാളുടെ വിസ 2019ൽ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോഴ്സ് തുടരാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് വിസ റദ്ദാക്കിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫെഡറൽ പൊലീസും ഓസ്ട്രേലിയൻ സെക്യൂരിറ്റി ഇന്റലിജൻസ് ഓർഗനൈസേഷനും ഉൾപ്പെടുന്ന കൗണ്ടർ ടെററിസം സംഘം ഇയാളുടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാലയളവിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ സർവകലാശാലയിൽ എൻജിനീയറിങ് പഠിച്ചതായും യുകെയിലെ ബക്കിംഗ്ഹാംഷെയർ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റിൽ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.