തിരുവനന്തപുരം:വാടക ഹെലികോപ്റ്റര് വിഷയത്തില് ചിപ്സനുമായുള്ള കരാര് പുതുക്കില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ലോകായുക്തയെ അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി മലപ്പുറത്തേക്ക് പോയത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങള്ക്ക് അല്ലെന്നും കെ എം ഷാജഹാന് നല്കിയ ഹര്ജിയില് ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷന് വ്യക്തമാക്കി.ചിപ്സന്റെ ഇന് വോയ്സ് ഹാജരാക്കി.
കേസ് നവംബര് മൂന്നിലേക്ക് മാറ്റി. അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ മറ്റൊരു ഹര്ജി ലോകായുക്ത തള്ളി.
കാലാവധി തീര്ന്നപ്പോള് കരാര് പുതുക്കണമെന്നാണ് ഡിജിപി ശുപാര്ശ ചെയ്തത്.വീണ്ടും ടെണ്ടറിലേക്ക് പോയാല് തുക ഉയരുമെന്നതിനാല് കരാര് തുടര്ന്നാല് മതിയെന്നായിരുന്നു ശുപാര്ശ. കാലവധി അവസാനിച്ചപ്പോള് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് മണിക്കൂറിന് 4 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കില് പറപ്പിക്കാമെന്ന ശുപാര്ശ ചിപ്സണ് ഏവിയേഷന് കമ്പനി മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു.