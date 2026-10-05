കൊച്ചി : ഇടിമിന്നലേറ്റ് ചരിഞ്ഞ പല്ലാട്ട് ബ്രഹ്മദത്തന്റെ ജഡത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് താഴെയും വിഷം ചീറ്റി മതമൗലികവാദികളുടെ കമന്റ്. നിറകണ്ണുകളോടെയാണ് നാടും, നാട്ടാരും ഗജരാജന് വിട നൽകിയത് . പലരും പൊട്ടിക്കരയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതിന് താഴെയാണ് തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളായ ചിലർ വളരെ മോശമായ രീതിയിലും, പരിഹാസ്യമായ രീതിയിലും കമന്റുകൾ ചെയ്തത്.
പുറത്തേറ്റിയ തിടമ്പുകളിലെ ദൈവങ്ങളൊന്നും രക്ഷയ്ക്കെത്തിയില്ലേ എന്ന് വരെയായിരുന്നു ചിലരുടെ പരിഹാസ കമന്റ്. ‘ ഇവരുടെയൊക്കെ അമ്മ ചത്താൽ പോലുമില്ലാത്ത കരച്ചിൽ ആണ് ഒരാന ചത്തപ്പോൾ ‘ എന്നാണ് ചിലരുടെ വിഷം ചീറ്റൽ. ‘ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത വർഗം , കുടുംബത്തിൻറെ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാനൊരു ജീവി….അല്ലാതെ വലിയ മഹത്വങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല , ആരെ കാണിക്കാനാണിത് , ആന ചരിഞ്ഞതിന്റെ വിഷമം അല്ല ആനയുടെവരുമാനം നിലച്ചു അതിന്റെ കരച്ചിലാണ് , തിടമ്പേറ്റി നടന്നവന്മാരൊന്നും രക്ഷിക്കാൻ വന്നില്ലേ ‘ എന്നിങ്ങനെയാണ് ചില ജിഹാദികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ.
മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ മരണത്തിൽ പോലും വിദ്വേഷവും , വെറുപ്പും മാത്രം കാണുന്ന ഇത്തരം കമന്റുകൾക്ക് പലരും തക്ക മറുപടികളും നൽകുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യത്വം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കണ്ണ് നിറയൂവെന്നും , ഒരു മരണം വരെ വിഷം ചീറ്റാനുള്ള ഉപകരണമാക്കുന്നവരോട് എന്ത് പറയാനെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്.