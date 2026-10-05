ശ്രീനഗർ: സാധുവായ രേഖകളില്ലാതെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ അനധികൃതമായി താമസിച്ചിരുന്ന 150 ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാരെ അധികൃതർ നാടുകടത്തി. വിദേശികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബാഗ്ഡോഗ്രയിലേക്ക് ഇവരെ എത്തിക്കുകയും തുടർനടപടികൾക്കായി ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (ബിഎസ്എഫ്) ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
ജമ്മു കശ്മീരിലും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും സാധുവായ രേഖകളില്ലാതെ താമസിക്കുന്ന അനധികൃത ബംഗ്ലാദേശ് കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവർക്കെതിരെ നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സർക്കാരിന്റെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളിലെ മറ്റൊരു ഘട്ടമാണ് ഈ നാടുകടത്തൽ നടപടി.
നാടുകടത്തൽ നടപടികൾ തുടരാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഒക്ടോബർ 7-ന് 150 ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാരടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു സംഘത്തെ കൂടി നാടുകടത്താൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ പരിശോധനാ നടപടികൾ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും, അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തുന്നവർക്കെതിരെ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.