ന്യൂദൽഹി: ‘ടൈംസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ’ (ടിഎച്ച്ഇ) വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിംഗിൽ ആദ്യമായി ഇടംപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചു.
ആഗോളതലത്തിൽ 701- 800 ബാൻഡിൽ ഇടംനേടിയ സർവകലാശാല, ഭാരതീയ സർവകലാശാലകളുടെയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പട്ടികയിൽ 17ാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി.
താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ ദേശീയഅന്തർദേശീയ തലത്തിൽ മികച്ച പ്രശസ്തി നേടിയെടുക്കാൻ സർവകലാശാലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്നും, ഇതൊരു അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണെന്നും വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ. സത് പ്രകാശ് ബൻസാൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
രാജ്യത്തെ ഏകദേശം 1,400 സർവകലാശാലകളിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് സർവകലാശാല കാഴ്ചവെച്ചതെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ പൊതു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സർവകലാശാല, റാങ്കിംഗിൽ പല പഴയതും സുസ്ഥാപിതവുമായ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പിന്നിലാക്കി.
56 കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിൽ നാലാം സ്ഥാനം
രാജ്യത്തെ 56 കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള റാങ്കിംഗിൽ നാലാം സ്ഥാനവും, ഗവേഷണ സ്കോറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം മൂന്നാം സ്ഥാനവും ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നേടിയെന്ന് പ്രൊഫ. ബൻസാൽ വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗവേഷണ സംരംഭങ്ങളുടെ കരുത്തും ഗവേഷണ ഫലങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവുമാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.
അധ്യാപനം, ഗവേഷണ അന്തരീക്ഷം, ഗവേഷണ ഗുണനിലവാരം, അന്താരാഷ്ട്ര കാഴ്ചപ്പാട്, വ്യവസായ മേഖലയുമായുള്ള സഹകരണം എന്നീ അഞ്ച് പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിംഗ് സർവകലാശാലകളെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഗവേഷണ ഗുണനിലവാരത്തിൽ സർവകലാശാല 76.2 സ്കോർ നേടിയതായി വൈസ് ചാൻസലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ മികച്ച പ്രകടനം പ്രശസ്തമായ ദേശീയ സർവകലാശാലകൾക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഉറച്ച സ്ഥാനമാണ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് നേടിക്കൊടുത്തത്.