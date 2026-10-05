മുംബൈ : ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനായി വ്യാജ മെഡിക്കൽ പരിശോധനാ രേഖകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു അന്തർസംസ്ഥാന ശൃംഖലയെ മഹാരാഷ്ട്ര സൈബർ പോലീസ് തകർത്തു. ഈ കേസിൽ ഇതുവരെ മൂന്ന് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്ര മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ (എംഎംസി) പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
മുംബൈയിലെ മഹാരാഷ്ട്ര സൈബറിന്റെ നോഡൽ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കടോതെ ഐടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 66, 66(സി), 66(ഡി) എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (ഐപിസി) പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകളും പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വാസ്തവത്തിൽ ഈ മുഴുവൻ ഇടപാടും വിദേശത്ത് നിന്ന് എംബിബിഎസ് ബിരുദം നേടിയ വിദേശ മെഡിക്കൽ ബിരുദധാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ (എഫ്എംജിഇ) പാസാകേണ്ടത് നിർബന്ധമായിരുന്നു.
നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (എൻബിഇഎംഎസ്) ആണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. രജിസ്ട്രേഷൻ അപേക്ഷകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, നിർബന്ധിത എഫ്എംജിഇ പരീക്ഷ പാസാകാത്ത ചില വിദേശ മെഡിക്കൽ ബിരുദധാരികൾക്ക് ഇപ്പോഴും മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ കണ്ടെത്തി. ഇതിനെത്തുടർന്ന് എംഎംസി മഹാരാഷ്ട്ര സൈബറിനെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സാങ്കേതിക വിശകലനം, ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ, സിസ്റ്റം ലോഗുകൾ എന്നിവയിലൂടെ, മഹാരാഷ്ട്ര സൈബർ ഈ തട്ടിപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
മൂന്ന് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ
അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളിൽ രണ്ടുപേർ അപേക്ഷകരാണ്, അവർ നിശ്ചിത പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഏകദേശം 15 മുതൽ 20 വരെ അപേക്ഷകർക്ക് വ്യാജ പരീക്ഷാ സ്കോർകാർഡുകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, മറ്റ് ആവശ്യമായ രേഖകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നതിന് പ്രതി സഹായിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഇതിനായി പ്രതി പണം സ്വീകരിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ആരാണ് ഈ വ്യാജ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കിയത്, ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണ് അവ അയച്ചത്, ആരാണ് അവ സമർപ്പിച്ചത്, ആരാണ് അവ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര സൈബർ ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
കൂടാതെ പ്രതിയുടെ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ രേഖകൾ, മറ്റ് സാങ്കേതിക തെളിവുകൾ എന്നിവയും അന്വേഷണ ഏജൻസി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും മുഴുവൻ തട്ടിപ്പിന്റെയും വ്യാപ്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും ഇത് ഉപയോ അഗിക്കുന്നു.