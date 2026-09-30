ചെന്നൈ: ജെം ഗ്രാനൈറ്റ്സ് സ്ഥാപകന് ആര് വീരമണിക്കെതിരായ പോക്സോ പീഡന പരാതി അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോള് ഡിഎംകെ മൂടിവയ്ക്കാന് ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തിന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് തെളിവ് നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയില് ഹര്ജി.
പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന കേസില് ആര് വീരമണി നിലവില് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഡിഎംകെ ഇക്കാര്യം മറച്ചുവെച്ചുവെന്ന് വിജയ്, അര്ജുന, നിര്മ്മല് കുമാര് എന്നിവര് പരസ്യ പ്രസ്താവനകള് നടത്തിയതായി ഹര്ജിയില് പറയുന്നു.
തെളിവിനായി ഈ മൂന്ന് നേതാക്കളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാന് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് നിര്ദ്ദേശിക്കണമെന്നും ഹര്ജിയില് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാല് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച എസ്ഐടിക്ക് സമാധാനപരമായി അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നു നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, ഹര്ജി നാലാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവച്ചു
പഠനസഹായവും പണവും സമ്മാനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത്, 12-നും 15-നും ഇടയില് പ്രായമുള്ള ഒട്ടനവധി പെണ്കുട്ടികളെ വീരമണി ചെന്നൈയിലെ ആഡംബര ബംഗ്ലാവുകളില് എത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് കേസ്. ഇതിനോടകം പത്തോളം പെണ്കുട്ടികള് ഇയാള്ക്കെതിരെ മൊഴി നല്കിയിട്ടുണ്ട്