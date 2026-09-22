ന്യൂയോർക്ക്: ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം എന്നെന്നേയ്ക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസപ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഇറാന്. അടുത്ത ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളില് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാമെന്ന് അമേരിക്കയെ അറിയിച്ച് ഇറാന്. പക്ഷെ അതിനായി അമേരിക്ക സൈനിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്കു മേലുള്ള ഉപരോധം നീക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന കര്ശനമായ വ്യവസ്ഥയും ഇറാന് മുന്നോട്ട് വെച്ചതായി ഒരു മുതിർന്ന ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചൊവ്വാഴ്ച റോയിട്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു.
പ്രാദേശിക രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ സൈനിക നടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ അമേരിക്ക തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചതായി ഞായറാഴ്ച ഇറാന്റെ സൈനിക കമാൻഡ് അറിയിച്ചിരുന്നു; ഇതിന് “യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളോ പരിഗണനകളോ ഇല്ലാത്ത” രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചടി ടെഹ്റാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുമെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
“ഈ പ്രശ്നം നയതന്ത്രപരമായി പരിഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അമേരിക്ക ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും, തുടർന്ന് നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള സമയക്രമം സംബന്ധിച്ച് ധാരണയിലെത്തുകയും വേണം,” എന്ന് മുതിർന്ന ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിലേക്കുള്ള ഇറാനിയൻ പ്രതിനിധി സംഘം ന്യൂയോർക്കിലുണ്ടെന്നും, അമേരിക്കയുമായുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ടെഹ്റാനിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് തിരിച്ച ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ, ന്യൂയോർക്കിലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആസ്ഥാനത്തുവെച്ച് യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തില്ലെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റോയിട്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു.
വാഷിംഗ്ടണുമായുള്ള ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് മധ്യസ്ഥർ മുഖേന ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി; സെപ്റ്റംബർ 16-ന് മധ്യസ്ഥർ വഴിയാണ് ടെഹ്റാന്റെ നിർദ്ദേശം യു.എസിന് കൈമാറിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.