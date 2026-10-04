ന്യൂദൽഹി : പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരയുന്ന മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരൻ നവ്പ്രീത് സിങ്ങിനെ ഇന്നലെ (ശനിയാഴ്ച) ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തി തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യ നേടിയ ഒരു വലിയ വിജയമാണിത്.
നക്സലിസം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഒരു സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഇതിനകം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. രാജ്യം മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടെ പഞ്ചാബിലെ മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് അമിത് ഷാ ഇപ്പോൾ ഒരു സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം, പഞ്ചാബിലും മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ ഒരു വലിയ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നവ്പ്രീത് സിംഗിനെ തുർക്കിയിൽ നിന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു
മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് നവ്പ്രീത് സിംഗ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
“കുപ്രസിദ്ധ മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്തുകാരനായ നവ്പ്രീത് സിംഗ് തുർക്കിയിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തുന്നതിലൂടെ മോദി സർക്കാർ ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ല് കൈവരിച്ചു. നവാബ് വിർക്കിന്റെ വ്യാജ ഐഡന്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് തുർക്കി പൗരത്വം നേടിയതിനുശേഷവും, അയാൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഹെറോയിനും മെത്താംഫെറ്റാമൈനും കടത്തുന്നത് തുടർന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഏജൻസികൾ അയാളെ കണ്ടെത്തി, അയാളുടെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി, നാടുകടത്തി. ഇന്ന്, അയാളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനും മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും ജയിലിലടച്ചു. ഈ വിജയത്തിന് എല്ലാ ഏജൻസികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. 2029 ഡിസംബറിനു മുമ്പ് എല്ലാ മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ മോദി സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.”- ഷാ എക്സിൽ പറഞ്ഞു.