ന്യൂദൽഹി : ദൽഹി പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സും (എസ്ടിഎഫ്) നോർത്ത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പോലീസും ചേർന്ന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ (ഏകദേശം 10 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ) അന്താരാഷ്ട്ര കൊള്ളയടിക്കൽ റാക്കറ്റ് സംഘത്തെ കണ്ടെത്തി. ദുബായുമായും ഇന്ത്യയുമായും ഈ ശൃംഖലയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നും ദൽഹിയിലെ ബിസിനസുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ഗോൾഡി ബ്രാർ സംഘത്തിന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.
ഈ കേസിൽ മൂന്ന് പ്രധാന പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളയടിക്കൽ പണം നൽകാത്തതിന് ഇരയുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നിലധികം തവണ വെടിവയ്ക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന കൃത്യസമയത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി പോലീസ് അവകാശപ്പെടുന്നു.
2026 സെപ്റ്റംബർ 16 രാത്രിയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം മുഴുവൻ ആരംഭിച്ചത്. പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, രാത്രി 8:15 ഓടെ പരാതിക്കാരനായ പ്രവീൺ ജെയിനിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് മൂന്ന് മിസ്ഡ് കോളുകൾ ലഭിച്ചു. തുടർന്ന്, രാത്രി 9:27 ഓടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ആയുഷിന് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെ (യുഎഇ) ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ ലഭിച്ചു.
ഗോൾഡി ബ്രാറുമായുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞു
വിളിച്ചയാൾ ഗോൾഡി ബ്രാറിന്റെ സഹായിയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപ മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കുടുംബത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ആരോപണമുണ്ട്. തുടർന്ന് കുടുംബത്തിന് വീണ്ടും ഒരു കോൾ ലഭിക്കുകയും പണം തട്ടിയെടുക്കൽ ആവശ്യങ്ങളും ഭീഷണികളും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.