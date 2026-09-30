അമൃത് സർ: 2027ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രചാരണത്തിൽ, പഞ്ചാബിലെ ലഹരിമരുന്ന് പ്രശ്നത്തെ കേന്ദ്രവിഷയമാക്കി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ 2029 ഡിസംബർ 31നകം സംസ്ഥാനത്തെ ലഹരിമുക്തമാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു; ഒപ്പം, ലഹരിമരുന്ന് വ്യാപനം തടയുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സെപ്തംബർ 18ന് ആരംഭിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ 117 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെയും ഏകദേശം 4,000 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച ബിജെപിയുടെ 13 ദിവസത്തെ ‘നഷാ മുക്ത് പഞ്ചാബ് യാത്ര’യുടെ (ലഹരിമുക്ത പഞ്ചാബ് യാത്ര) സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജലന്ധറിൽ നടന്ന റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഷാ.
‘പഞ്ചാബിലെ യുവാക്കൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് നൽകിയാണ് ഞാൻ മടങ്ങുന്നത്: ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക, താമര ചിഹ്നത്തിൽ അമർത്തുക; 2029 ഡിസംബർ 31നകം ഞങ്ങൾ പഞ്ചാബിനെ ലഹരിമുക്തമാക്കും,’ ഷാ സദസ്സിനോട് പറഞ്ഞു.
‘ചിറ്റ’ വിൽക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല
അമ്മമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ‘പഞ്ചാബിലെ അമ്മമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്: 2029 ഡിസംബർ 31ഓടെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ‘ചിറ്റ’ (ലഹരി മരുന്നിനുള്ള പേര്) നൽകാൻ ആരും അവശേഷിക്കില്ല,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘ചിറ്റ വിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി ജയിലിലടയ്ക്കും.’
ഹെറോയിനും മറ്റ് സിന്തറ്റിക് ലഹരിമരുന്നുകളും സൂചിപ്പിക്കാൻ പഞ്ചാബിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ‘ചിറ്റ’.
2027ലെ പഞ്ചാബ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബിജെപിയുടെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയായി ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രചാരണം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ബുധനാഴ്ചത്തെ റാലിക്ക് മുന്നോടിയായി, ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം മൂലം ബന്ധുക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെയും പാർട്ടി വേദിയിലെത്തിച്ചിരുന്നു.
ലഹരിമരുന്ന് വ്യാപാരം വളരാൻ മാൻ സർക്കാർ അനുവദിച്ചുവെന്ന് ഷാ ആരോപിച്ചു; എന്നാൽ ഭരണകക്ഷിയായ എഎപി ഈ ആരോപണം നിഷേധിച്ചു. ലഹരിമരുന്നിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിപുലമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എഎപി നേതാക്കൾ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കുകയും, സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് പഞ്ചാബിലേക്ക് ലഹരിമരുന്ന് എത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു.
‘ഭഗവന്ത് മാനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്: പഞ്ചാബിനെ ലഹരിമുക്തമാക്കുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും, ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകുമായിരുന്നു,’ ഷാ പറഞ്ഞു. ‘എന്നാൽ നിങ്ങൾ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.’
ആപ്പിന് വിമർശനം
ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ (എഎപി) വിമർശിക്കുന്നതിനിടെ ദൽഹി എക്സൈസ് നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. ‘ദൽഹിയിലെ മദ്യവില്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കുടുങ്ങിയവർക്ക് പഞ്ചാബിനെ മയക്കുമരുന്ന് വിമുക്തമാക്കാൻ കഴിയുമോ?’ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ഇവ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു. ദൽഹി എക്സൈസ് നയക്കേസിൽ നിരവധി എഎപി നേതാക്കൾ അന്വേഷണവും നിയമനടപടികളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്; അതേസമയം, പാർട്ടി തെറ്റായതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും നേതാക്കൾക്കെതിരായ കേസുകൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചാബിലെ യുവാക്കളെ മയക്കുമരുന്ന് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാതെ സംസ്ഥാനത്തിന് അതിന്റെ വികസന സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന് ഷാ പറഞ്ഞു.
തൊഴിൽ, ആരോഗ്യം, മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, ഖനന വരുമാനം, കാർഷിക മേഖലയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പേരിലും ഷാ എഎപി സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുകയും പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിച്ച തുകയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രതിവർഷം 785 കോടി രൂപ പരസ്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി മന്നിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഷാ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഈ കണക്കുകളും ആരോപണങ്ങളും അപ്പപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവയായിരുന്നില്ല.
‘രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാകുമ്പോഴെല്ലാം, സ്വന്തം ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ ആദ്യം തയ്യാറാകുന്നവരിൽ പഞ്ചാബിലെ സൈനികനുമുണ്ട്,’ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
റാലിയുടെ സമാപനം
റാലിക്കുമുമ്പ് ജലന്ധറിലെ ശ്രീ ദേവി തലാബ് ക്ഷേത്രം ഷാ സന്ദർശിച്ചു. മാധോപൂർ, ഫത്തേഗഡ് സാഹിബ്, ഫസൽക്ക, തൽവണ്ടി സാബോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ജലന്ധറിൽ സംഗമിച്ച ബിജെപിയുടെ നാല് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ സമാപനമായിരുന്നു ഈ റാലി.
റാലിക്കുമുമ്പ് ഇമെയിൽ വഴി ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. രാവിലെ 7:07ന് ലഭിച്ച ഇമെയിലിൽ, റാലി നടക്കുന്ന വേദിക്കടിയിൽ സ്ഫോടകവസ്തു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും സ്കൂളുകൾ, ദേവി തലാബ് ക്ഷേത്രം, ബസുകൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.
സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ പ്രദേശം പരിശോധിച്ചെങ്കിലും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി (അഅജ) സർക്കാരിന്റെ മോശം ഭരണനിർവ്വഹണം മൂലമാണ് പഞ്ചാബ് ഗുരുതരമായ ലഹരിമരുന്ന് പ്രശ്നം നേരിടുന്നതെന്ന് ഷാ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ലഹരിമരുന്ന് വ്യാപാരത്തെ നേരിടുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തെ പാർട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, 2027ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന പഞ്ചാബിൽ ലഹരിമരുന്ന് വിഷയം ബിജെപിയുടെ പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് ജലന്ധർ റാലി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.