കൊല്ലം ; ചിന്നക്കടയിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഫ്ലെക്സ് കീറിയ സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി അക്ബർ ഷാ. താൻ എസ്എഫ്ഐ, ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ പ്രവർത്തകനായിരുന്നെന്നും ചിന്നക്കടയിൽ വച്ച് നടത്തിയ പ്രകടനത്തിന്റെ കൂടെ കൂടുകയായിരുന്നുവെന്നും അക്ബർ ഷാ പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസിന്റെ ഫ്ളക്സാണെന്ന് കരുതിയാണ് കീറിയതെന്നും അക്ബർ ഷാ വിശദീകരിച്ചു. തെറ്റുപറ്റിയെന്നും തന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നും അക്ബർ ഷാ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.
‘ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനാണ് വാർത്തകളിൽ താരം. ഞാൻ ഒരു താരമാകണമെന്ന് കരുതി ഒന്നും ചെയ്തതല്ല. ഞാനൊരു മുൻകാല എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകനും ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകനുമാണ്. ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ നുഴഞ്ഞു കയറി വന്നതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ എസ്എഫ്ഐയിലടക്കം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്.
മൂന്നു വർഷം മുൻപ് ജോലി കിട്ടി വിദേശത്തേക്കു പോയി. ഇപ്പോൾ ലീവിനു വന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്നക്കടയിലെ എസ്എഫ്ഐയുടെ പ്രകടനം കണ്ട് അതിനൊപ്പം ചേരുകയായിരുന്നു. അല്ലാതെ നുഴഞ്ഞുകയറി അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടതല്ല. പറ്റിയതു തെറ്റാണ്. ദയവു ചെയ്ത് എല്ലാവരും എന്നോടു ക്ഷമിക്കണം’’– അക്ബർ ഷാ പറഞ്ഞു.
കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നാലാം ഓർമദിനത്തിൽ ചിന്നക്കടയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലെക്സ് ആണ് എസ്എഫ്ഐ മാർച്ചിനിടെ അക്ബർ ഷാ കീറിയത്. പ്രകടനത്തിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഓടിക്കയറിയ വ്യക്തിയാണ് ഫ്ലെക്സ് തകർത്തെന്നായിരുന്നു മുഖം രക്ഷിക്കാനായി എസ്എഫ്ഐ നൽകിയ വിശദീകരണം.