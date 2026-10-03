ന്യൂദൽഹി: ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം തകർക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമം തടയുന്നതിനിടെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ, തന്റെ ധീരതയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നു. കോക്ക്പിറ്റിനുള്ളിൽ വെച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, കോക്ക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാനും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
സ്മിത് മച്ചാറിന്റെ ഈ നടപടികൾക്ക് ലോകമെമ്പാടുനിന്നും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരതയെ മാനിച്ച്, പ്രമുഖ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ ‘മാൻകൈൻഡ് ഫാർമ’ പൈലറ്റിനും കുടുംബത്തിനും ഒരു കോടി രൂപയുടെ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെയാണ് മാൻകൈൻഡ് ഫാർമ ഈ വിവരം അറിയിച്ചത്. തന്റെ ജീവനക്കാരുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് സ്വന്തം സുരക്ഷയേക്കാൾ മുൻഗണന നൽകിയതിന് മച്ചാറിനെ കമ്പനി അഭിനന്ദിച്ചു.
“ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ തന്റെ ജീവനക്കാർക്കും ഓരോ യാത്രക്കാരനും തന്നേക്കാൾ മുൻഗണന നൽകി. അതാണ് യഥാർത്ഥ നേതൃപാടവം. ഞങ്ങളുടെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്രമമെന്ന നിലയിൽ, മാൻകൈൻഡ് ഫാർമ അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഒരു കോടി രൂപ നൽകുന്നു. താങ്കൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനമായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ താങ്കളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു,” കമ്പനി തങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പറക്കുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം FZ1073-ൽ ബുധനാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കോ-പൈലറ്റായ ഹമാം അൽ-ഹമാമി കോക്ക്പിറ്റിനുള്ളിൽ വെച്ച് മച്ചാറിനെ കത്തികൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയും, വിമാനം റാഞ്ചാനും തകർക്കാനും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിൽ മച്ചാറിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. 27 കുട്ടികളടക്കം 174 യാത്രക്കാരാണ് ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. പരിക്കേറ്റിട്ടും, ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് ആക്രമിയെ നേരിടാനും കോക്ക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാനും ധീരമായി ശ്രമിച്ചു.
വാതിൽ തുറന്നതോടെ, വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ഇസ്രായേലി യാത്രക്കാർ കോക്ക്പിറ്റിലെത്തുകയും ഒമാൻ പൗരനായ ഹമാം അൽ-ഹമാമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. ധീരതയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കണമെന്ന് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ്സ് (FIP) സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മച്ചാർ തന്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണം തുടർന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എടുത്തുകാട്ടിക്കൊണ്ട്, FIP പ്രസിഡന്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സി.എസ്. രൺധാവ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തെഴുതി.