നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026 പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാനെ 19 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നിലനിർത്തി. ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനലിൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കി. നിഷിനിലെ കൊറോഗി പാർക്കിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഈ ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റിൽ പുരുഷ-വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണം ഇന്ത്യ തൂത്തുവാരി.
211 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗുമായി വെറും 28 പന്തിൽ നിന്നും 61 റൺസ് (7 സിക്സറുകൾ, 3 ഫോറുകൾ) അടിച്ചുകൂട്ടിയ അഭിഷേക് ശർമയും, 22 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 51 റൺസ് നേടിയ തിലക് വർമയുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. അഭിഷേക് ശർമ്മയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും ചേർന്നാണ് ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭിച്ചത്. രണ്ട് സിക്സറുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ ശേഷം 15 റൺസുമായി സൂര്യവംശി പുറത്തായെങ്കിലും, ‘മെൻ ഇൻ ബ്ലൂ’വിനായി അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമായി.
സഞ്ജു സാംസൺ രണ്ട് റൺസിന് പുറത്തായപ്പോൾ, ശ്രേയസ് അയ്യരും ഇഷാൻ കിഷനും യഥാക്രമം 21-ഉം 20-ഉം റൺസ് നേടി. ഒപ്പം ശിവം ദുബെ 27 റൺസ് കൂടി നേടിയതോടെ ഇന്ത്യ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ ആകെ 211 റൺസ് സ്കോർ ചെയ്തു. 212 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന പാകിസ്ഥാന് 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 192 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. 50 പന്തിൽ 96 റൺസ് നേടിയ ഹസൻ നവാസ് പാകിസ്ഥാനായി പൊരുതിയെങ്കിലും മറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് തിളങ്ങാനായില്ല.