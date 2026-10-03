നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഗോൾഫിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരമായി പ്രണവി ഉർസ് ചരിത്രം കുറിച്ചു. അവസാന ഘട്ടത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് ഒരു സ്ട്രോക്കിന്റെ ലീഡോടെ ടൂർണമെന്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ അവർ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ടീം ഇനത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിലും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
’15-അണ്ടർ-പാർ 265′ എന്ന മികച്ച സ്കോറോടെയാണ് അവർ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഗോൾഫിൽ സ്വർണ്ണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയെന്ന നേട്ടവും അവർ സ്വന്തമാക്കി. ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ മികച്ച രീതിയിൽ സംയമനം പാലിച്ച് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ഗോൾഫ് ചാമ്പ്യനായി മാറിയ പ്രണവി, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്രപരമായ ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡൽ സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു. 2002-ൽ പുരുഷന്മാരുടെ വ്യക്തിഗത കിരീടം ശിവ് കപൂർ നേടിയതിന് ശേഷം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഗോൾഫിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആദ്യ സ്വർണ്ണമാണ് ഉർസിന്റെ ഈ വിജയം.
ഗോൾഫ് ടീം ഇനത്തിൽ 14-അണ്ടർ 546 എന്ന സ്കോറോടെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. പ്രണവി ഉർസ്, അതിഥി അശോക്, ദീക്ഷ ദാഗർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘമാണ് വെള്ളി മെഡലുമായി മടങ്ങുന്നത്. മൂന്നാം ഹോളിലുണ്ടായ ‘ട്രിപ്പിൾ ബോഗി’ മൂലം തലേദിവസത്തെ മൂന്ന് സ്ട്രോക്ക് ലീഡ് നഷ്ടമായെങ്കിലും, മൈസൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഗോൾഫ് താരമായ ഉർസ് അതിവേഗം തിരിച്ചുവന്നു. തുടർന്ന് മൂന്ന് ‘ബേർഡികൾ’ നേടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച അവർ മത്സരത്തിൽ മുന്നിലെത്താനുള്ള സാധ്യത നിലനിർത്തി.
കൂടാതെ, ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ ‘ഈവൻ-പാർ 70’ സ്കോർ ചെയ്ത ഉർസ്, നാല് ദിവസത്തെ മത്സരത്തിനൊടുവിൽ 15-അണ്ടർ 265 എന്ന സ്കോറോടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. തൊട്ടുപിന്നിലുള്ള എതിരാളികളേക്കാൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു അവർ. അന്തിമ റൗണ്ടിൽ അദിതി അശോക് 67-ഉം ദീക്ഷ ദാഗർ 77-ഉം സ്കോർ ചെയ്തപ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ ടീം വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടത്തിൽ പ്രണവി ഉർസിന്റെ സ്കോറും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
ടീം നില നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ മികച്ച രണ്ട് സ്കോറുകളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ 14-അണ്ടർ 546 സ്കോർ നേടിയപ്പോൾ, 22-അണ്ടർ 538 സ്കോറുമായി ചൈന സ്വർണം സ്വന്തമാക്കി.