വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത റിക്കർവ് ആർച്ചറിയിൽ 17-കാരിക്ക് ചരിത്രവിജയം; കൊറിയൻ താരത്തെ തോൽപ്പിച്ച് കുങ്കും മോഹോദ് സ്വർണം നേടി
നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ വനിതാ വ്യക്തിഗത റിക്കർവ് ആർച്ചറി ഇനത്തിൽ, ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ഓ യെജിന്നിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ താരമായ കുങ്കും മോഹോദ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി. കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിനിടയിലും സമചിത്തതയോടെ മത്സരിച്ച കൗമാരതാരമായ കുങ്കും മോഹോദ്, ഷൂട്ട്-ഔട്ടിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ഓ യെജിന്നിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് സ്വർണ്ണം സ്വന്തമാക്കിയത്.
28-27, 30-30, 29-29, 29-28 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു മത്സരഫലം. 9, 10, 9 എന്നിങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്ത് അവർ ആദ്യ സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാം സെറ്റിൽ ഇരുതാരങ്ങളും മൂന്ന് തവണ വീതം ’10’ പോയിന്റ് നേടിയതോടെ ആ സെറ്റ് സമനിലയിലായി. മൂന്നാം സെറ്റും സമനിലയിൽ കലാശിച്ചതോടെ കുങ്കും 4-2 എന്ന നിലയിൽ മുന്നിലെത്തി. തുടർന്ന് അവസാന സെറ്റിൽ ഒരു പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ ഷുവിനെ (Zhu) മറികടന്നാണ് അവർ വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്.
ഈ വിജയത്തോടെ, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ വ്യക്തിഗത റിക്കർവ് ഇനത്തിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയായി കുങ്കും മാറി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സ്കോർ 5-5 എന്ന നിലയിൽ തുല്യമായതിനെത്തുടർന്ന് നടന്ന ഷൂട്ട്-ഔട്ടിൽ കുങ്കും 10 പോയിന്റ് നേടിയപ്പോൾ, എതിരാളിയായ ഓ (Oh) 8 പോയിന്റ് മാത്രമാണ് നേടിയത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ താരത്തിന് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലഭിച്ചു.
ചൈനയുടെ ജിംഗി ഷുവിനെ (Jingyi Zhu) 6-2 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി സെമിഫൈനലിലെത്തിയതിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒളിമ്പിക്സ് ക്വാട്ടാ സ്ഥാനവും അവർ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. 2028-ലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിനായി ലഭ്യമായ രണ്ട് ക്വാട്ടാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് കുങ്കും സ്വന്തമാക്കി. നിയമപ്രകാരം, ഈ ക്വാട്ടാ സ്ഥാനം രാജ്യത്തിനാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ, ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യനായ കാങ് ചേയോങ്ങിനെ 6-4 എന്ന സ്കോറിന് അവർ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ധീരജ് ബൊമ്മദേവറയ്ക്കൊപ്പം മിക്സഡ് പെയർ വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ കുങ്കും, അതിനുമുമ്പ് അങ്കിത ഭകത്, കീർത്തി ശർമ്മ എന്നിവർക്കൊപ്പം വനിതാ ടീം റിക്കർവ് വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണ്ണവും നേടിയിരുന്നു.