തിരുപ്പതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതി ജില്ലയിലുള്ള ശ്രീ സിറ്റി (Sri City) ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയിൽ ഒരു വൻ സ്ഫോടനം നടന്നു. 2026 ഒക്ടോബർ 3 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിയോടെയാണ് ഈ ദരുണ സംഭവം ഉണ്ടായത്. സത്യവേദു മണ്ഡലിലെ ശ്രീ സിറ്റി സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘ടിൽ ഹെൽത്ത്കെയർ’ (TIL Healthcare) എന്ന മരുന്ന് നിർമാണ കമ്പനിയിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്.
ഫാക്ടറിയിലെ ബോയിലർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 4 മുതൽ 5 വരെ തൊഴിലാളികൾ മരണപ്പെട്ടതായും പത്തിലധികം പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ചില തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായും ആശങ്കയുണ്ട്.
അപകട സമയത്ത് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ജീവനക്കാരുൾപ്പെടെ മുപ്പതോളം തൊഴിലാളികൾ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി വരികയാണ്