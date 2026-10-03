ന്യൂദൽഹി: കടുത്ത കുറ്റവാളിയും ലഹരിക്കടത്ത് സംഘത്തലവനുമായ നവ്പ്രീത് സിങ്ങിനെ തുർക്കിയിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തി ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് മോദി സർക്കാരിന്റെ ചരിത്രപരമായ നേട്ടമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ‘നവാബ് വിർക്’ എന്ന വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഉപയോഗിച്ച് തുർക്കി പൗരത്വം നേടിയ ഇയാൾ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഹെറോയിനും മെത്താംഫെറ്റമിനും കടത്തുന്നത് തുടർന്നിരുന്നതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
‘നവ്’ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നവ്പ്രീത് സിംഗ്, ഇന്ത്യ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, തുർക്കി എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരിമരുന്ന് ശൃംഖലയുടെ സൂത്രധാരനാണ്. ഇയാളെ കണ്ടെത്തി നാട്ടിൽ തിരികെ എത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് സാധിച്ചു. ഈ വിജയത്തിന് എല്ലാ ഏജൻസികളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. 2029 ഡിസംബറിന് മുമ്പ് എല്ലാ ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയാ സംഘങ്ങളെയും തകർക്കാൻ മോദി സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
ഇയാളുടെ ബന്ധുവായ പ്രഭ്ദീപ് സിംഗ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനച്ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നയാളാണെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തെക്കൻ ദൽഹിയിൽ വെച്ച് റിസ്വാൻ കാശ്മീരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് നവ് പ്രീതിനെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. റിസ്വാനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിലൂടെ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരുടെയും പങ്കാളിത്തമുള്ള വിപുലമായ ഒരു ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു. തുടർന്നു നടന്ന അന്വേഷണം ഫരീദാബാദിൽ വൻതോതിൽ ഹെറോയിൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.
ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്ന് 166 കിലോഗ്രാമും മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ നിന്ന് 115 കിലോഗ്രാം ഹെറോയിനുമാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെടുത്തത്. ഏജൻസികൾ നടത്തിയ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി പ്രഭ്ദീപ് സിങ്ങിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. നവ്പ്രീത് സിങ്ങിന്റെ ബന്ധുവും ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർണായക കണ്ണിയുമായിരുന്ന വ്യക്തിയായാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ഇന്റർപോളിന്റെ ‘റെഡ് നോട്ടീസ്’ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രഭ്ദീപ് സിങ്ങിനെ, സിബിഐയും ദൽഹി പോലീസും അടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സംഘമാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്; വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും പിന്തുണയും ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു.