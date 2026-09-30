കൊച്ചി: ശബരിമല മില്മ നെയ്യ് ക്രമക്കേട് വിഷയത്തില് മൂന്ന് ഇടങ്ങളില് എസ്ഐടി റെയ്ഡ്. പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത്. ആരോപണവിധേയനായ മില്മ മുന് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഷൈന് ജോസഫിന്റെ വിട്ടിലടക്കം പരിശോധന നടന്നു. വാഹന കരാറുകാരുടെയും ഇടങ്ങളില് റെയ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിരവധി രേഖകള് പിടിച്ചെടുത്തു.ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശ പ്രകാരം എസ്ഐടി രൂപികരിച്ചാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
മില്മയില് നിന്നും കൂടിയ വിലക്ക് നെയ്യ് വാങ്ങിയതില് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന് വന് നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് കേസ്. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത്, മുന് ബോര്ഡ് അംഗം അജികുമാര്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് ആയിരുന്ന മുരാരി ബാബു എന്നിവരെ പ്രതിചേര്ത്ത് വിജിലന്സ് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇരുപതിനായിരം യൂണിറ്റ് അരവണയുണ്ടാക്കാന് മില്മയില് നിന്ന് വാങ്ങിയ നെയ്യില് ഒരു ഭാഗം വഴിമധ്യേ വിറ്റ ശേഷം ശബരിമലയില് നിലവാരം കുറഞ്ഞ നെയ്യ് എത്തിച്ചു എന്നാണ് കേസ്.
കരാര് പ്രകാരമുള്ള മുഴുവന് നെയ്യും ശബരിമലയില് എത്തിയില്ലെന്ന് ആരോപണമുയര്ന്നതോടെ ശബരിമല സ്പെഷ്യല് കമീഷണര് നല്കിയ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ദേവസ്വം ചീഫ് വിജിലന്സ് ഓഫിസര് പ്രാഥമിക അനേഷണം നടത്തി കോടതിയില് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു.