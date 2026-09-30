തിരുവനന്തപുരം:കൊല്ലത്ത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരുടെ നടപടിയില് പ്രതിഷേധിച്ച് മഹിളാ മോര്ച്ച പ്രവര്ത്തകര് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തി. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിനും ഇ ഡി കേസില് പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കാത്തതിനെതിരെയുമാണ് പ്രകടനം നടത്തിയത്.
കരിങ്കൊടിയുമായി എത്തിയ പ്രവര്ത്തകര് ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാന് ശ്രമിച്ചതോടെ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് നേരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.ഇതിനിടെ പരിക്കേറ്റ മഹിളാമോര്ച്ച പ്രവര്ത്തകയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.മഹിളാമോര്ച്ച പ്രവര്ത്തകര് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്റെയും, പിണറായി വിജയന്റെയും കോലം കത്തിച്ചു.
കുണ്ടറയിലെയും അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിലെയും പരിപാടികളില് പങ്കെടുക്കാന് എത്തിയപ്പോഴാണ് അമിത് ഷായ്ക്കെതിരായ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ വാര്ത്തകളെ തുടര്ന്നാണ് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം.