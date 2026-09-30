കൊച്ചി:അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന കേസില് ജിഎസ്ടി ജോയിന്റ് കമ്മിഷണര് പ്രജനി രാജനെ സസ്പെന്റ് ചെയ്തു. വിജിലന്സ് പ്രജനി രാജന്റെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും റെയ്ഡ് നടത്തി രേഖകളും 14 ലക്ഷം രൂപയും ഡോളറും സ്വര്ണനാണയങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.
14 ലക്ഷം രൂപ തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുളള ലോഡ്ജിന്റെ വാടക എന്നാണ് പ്രജനി രാജന്റെ മൊഴി. ഡോളര് വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് കരുതിവച്ചെന്നും പറഞ്ഞു.പ്രജനിക്കെതിരെ 8 മാസം മുമ്പ് തന്നെ വിജിലന്സ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെന്നാണ് അറിയുന്നത്. രണ്ടേമുക്കാല് കോടി രൂപയോളം അനധികൃത സ്വത്തുസമ്പാദനം നടത്തിയെന്ന പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ടിനെത്തുടര്ന്നായിരുന്നു വിജിലന്സ് റെയ്ഡ്.
നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരെ പ്രജനി രാജന് നേരിട്ട് കണ്ട് പണം കൈപ്പറ്റി കേസുകള് ഒത്തു തീര്പ്പാക്കുന്നുവെന്നാണ് വിജിലന്സിന് ലഭിച്ച പരാതി.തുടര്ന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് വീട്ടില് നിന്ന് പണവും ഡോളറും കണ്ടെത്തിയത്.