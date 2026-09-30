ന്യൂദൽഹി: ശ്രീരാമനെയും ശിവനെയും കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെ ബിജെപി ദേശീയ വക്താവ് സുധാംശു ത്രിവേദി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനിടയിലും ഭാരതത്തിന്റെ വടക്കും തെക്കും പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ത്രിവേദി ആരോപിച്ചു.
ജയ് ശ്രീറാം മുദ്രാവാക്യം
ബിജെപി സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ‘ജയ് ശ്രീറാം’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത റെഡ്ഡി, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും മറ്റ് ബിജെപി നേതാക്കളും എന്തുകൊണ്ട് ‘ഹർ ഹർ മഹാദേവ്’ എന്ന് ചൊല്ലാറില്ലെന്നും ചോദിച്ചിരുന്നു.
‘ഞങ്ങൾ ദ്രാവിഡരാണ്. ഇവിടെ (വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ) ഉള്ളവർ ആര്യന്മാരാണ്. ഞങ്ങൾ ശിവഭക്തരാണ്, എന്നാൽ ഇവിടുള്ളവർ ശ്രീരാമഭക്തരാണ്. ബിജെപി രാമനെ തട്ടിയെടുത്തു. അതൊരു വികാരമാണ്; ഒരു അനുഭൂതിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മോദിജി ‘ഹർ ഹർ മഹാദേവ്’ എന്ന് പറയാത്തത്? ബിജെപിക്കാർ വേദിയിൽ വെച്ച് ‘ഹർ ഹർ മഹാദേവ്’ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവർ ‘ജയ് ശ്രീറാം’ എന്ന് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ‘ഹർ ഹർ മഹാദേവ്’ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല,’ എന്ന് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസി ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ശിവനെ ‘ദരിദ്രരുടെ ദൈവം’ എന്നും ശ്രീരാമനെ ‘സമ്പന്നരുടെ ദൈവം’ എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി, എന്നാൽ ജനങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ത്രിവേദി ആരോപിച്ചു.
റെഡ്ഡിയുടെ പരാമർശങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച ത്രിവേദി, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ പരാമർശിക്കുകയും മതപരവും പ്രാദേശികവുമായ വിഷയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു.
‘നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടല്ലോ, നിരീശ്വരവാദിയായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പാർട്ടി… തെളിവ് സഹിതമാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. 2014ൽ അദ്ദേഹം ദൈവനാമത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതെങ്കിൽ, 2024ൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. ‘ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു’ എന്നതിന് പകരം ‘ഗൗരവപൂർവ്വം ഉറപ്പുനൽകുന്നു’ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്… ജൂബിലി ഹിൽസ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ‘കോൺഗ്രസ് എന്നാൽ മുസ്ലിം; മുസ്ലിം എന്നാൽ കോൺഗ്രസ്’ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാവായ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി, ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും രാജ്യത്തെ വടക്കും തെക്കുമായി വിഭജിക്കാനുമുള്ള എല്ലാ ഗൂഢാലോചനകൾക്കും കൂട്ടുനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,’ ത്രിവേദി പറഞ്ഞു. ഭാരതത്തിന്റെ ഉത്തരദക്ഷിണ ഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച അദ്ദേഹം, കർണാടക ധനമന്ത്രി ഡി.കെ. സുരേഷ്, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി. ചിദംബരം തുടങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ മുൻകാല പരാമർശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
‘ഉത്തര ഇന്ത്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ നികുതി നൽകുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയാണെന്ന് കർണാടക ധനമന്ത്രി ഡി.കെ. സുരേഷ് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്; ‘ഉത്തര ഇന്ത്യ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യ കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കുമായിരുന്നു’ എന്ന് ചിദംബരം സാഹിബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറയുന്നത് ഉത്തര ഇന്ത്യക്കാർ ആര്യന്മാരും ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാർ ദ്രാവിഡരുമാണെന്നാണ്… അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ചരിത്രമോ തന്റെ നേതാക്കളുടെ ചരിത്രമോ അറിയില്ല… ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളുടെ ഡിഎൻഎയെക്കുറിച്ച് പരാമർശം നടത്തിയ അതേ രേവന്ത് റെഡ്ഡിയാണിത്,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഭാഷ, ജാതി, ലിംഗഭേദം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും ത്രിവേദി ആരോപിച്ചു.
”പുരുഷാധിപത്യം തകർക്കുക’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. സ്ത്രീകൾ വീടിനുള്ളിൽത്തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കഴിയണമെന്ന് കേരളത്തിലെ മതപണ്ഡിതൻ പറയുമ്പോൾ, ‘പുരുഷാധിപത്യം തകർക്കുക’ എന്ന് മുറവിളി കൂട്ടുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പെട്ടെന്ന് നിശബ്ദരാകുന്നു… ഇപ്പോൾ അവർ ദൈവങ്ങളെപ്പോലും വിഭജിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു; ഇത് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയാണ്,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹർ ഹർ മഹാദേവും മോദിയും
ബിജെപി നേതാക്കൾ ‘ഹർ ഹർ മഹാദേവ്’ എന്ന് ചൊല്ലാറില്ലെന്ന റെഡ്ഡിയുടെ അവകാശവാദത്തെയും ത്രിവേദി തള്ളി. കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാരണാസിയുമായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ബന്ധം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
‘രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്ക് ഇക്കാര്യം അറിയില്ലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പറയിപ്പിക്കുന്നതാകാം. ബാബാ വിശ്വനാഥന്റെ നാടായ കാശിയിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെന്റ് അംഗമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി. അദ്ദേഹം ‘ഹർ ഹർ മഹാദേവ്’ എന്ന് ചൊല്ലുന്ന നിരവധി വീഡിയോകളുണ്ട്. എന്നാൽ മറുവശത്ത്, രാഹുൽ ഗാന്ധി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാവില്ല,’ ത്രിവേദി പറഞ്ഞു.
ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു; ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ, ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തിന് മോദി ‘ശിവശക്തി’ പോയിന്റ് എന്ന് പേരിട്ട കാര്യം അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യരാശിയുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തെ ‘ശിവൻ’ പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോൾ, അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള കരുത്തിനെ ‘ശക്തി’ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് മോദി വിശദീകരിച്ചതായി ത്രിവേദി പറഞ്ഞു. ഈ ദൗത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഭാവനകളെയും ഈ പേര് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശിവഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മോദി സന്ദർശിച്ച കാര്യവും ബിജെപി വക്താവ് പരാമർശിച്ചു.
തിരുപ്പതി ബാലാജി ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമിയുമായും ശ്രീരാമനുമായും ബന്ധപ്പെട്ട മതപരമായ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ത്രിവേദി എടുത്തുപറഞ്ഞു.
‘വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീരാമ ദർബാറിനെ ആരാധിക്കാറുണ്ട്; ഇതിനെ ‘ശ്രീ രഘുനാഥ് പർവിയാരം’ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമി ശ്രീരാമന്റെ കുടുംബാംഗമാണെന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സങ്കൽപ്പം നിലവിലുണ്ട്; ഇക്കാര്യം രേവന്ത് റെഡ്ഡിയോടും മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോടും ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് പിന്തുടരുന്നതെന്ന് ത്രിവേദി ആരോപിച്ചു.
‘ബ്രിട്ടീഷുകാർ ‘ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക’ എന്ന നയമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്; എന്നാൽ മുസ്ലീം ഭരണത്തിന് വേണ്ടി ഹിന്ദുക്കളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു മണ്ഡലം രാഹുൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത്,’ സുധാംശു പറഞ്ഞു.