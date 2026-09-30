കൊച്ചി: മുഖ്യമന്ത്രിയെ അധിക്ഷേപിച്ച കേസില് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന് റിപ്പോര്ട്ടര് ടിവി. എംഡി ആന്റോ അഗസ്റ്റിന് വീണ്ടും നോട്ടീസ് നല്കി കളമശ്ശേരി പൊലീസ്. നാളെ സ്റ്റേഷനില് ഹാജരാകാനാണ് നോട്ടിസ്്. പൊതുചടങ്ങില് വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രണ്ടാം വിവാഹ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുവെന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാജു പി. നായരുടെ പരാതിയിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഹാജരാകാന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നേരത്തെ നോട്ടീസ് നല്കിയെങ്കിലും ആന്റോ ചെന്നില്ല. ഹാജരാകുന്ന കാര്യം ഒക്ടോബര് അഞ്ചിനു ശേഷം ആലോചിക്കാമെന്നായിരുന്നു ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ നിലപാട്. ഇത്രയും ദിവസം നല്കാനാവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വീണ്ടും പൊലീസ് നോട്ടീസ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.