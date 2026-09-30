ന്യൂദൽഹി: വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുതുക്കൽ (എസ്ഐആർ) നടപടികൾ പൂർത്തിയായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ‘ഫോം 6’നൊപ്പമുള്ള (വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം) അധിക സത്യപ്രസ്താവന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ (ഇസിഐ) ഇസിഐഎൻഇടി ആപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടലിൽ നിന്ന് നീക്കി. ഇസിഐഎൻഇടി സംവിധാനത്തിലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ സെപ്തംബർ 30ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, എസ്ഐആർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ സത്യപ്രസ്താവന തുടരും. വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടികൾ നടക്കുന്ന 13 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ സത്യപ്രസ്താവനാ ഫോം ലഭ്യമാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പോർട്ടലിലുണ്ട്.
മുൻകാലങ്ങളിലെ തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ സമയത്ത് തയ്യാറാക്കിയ വോട്ടർ പട്ടികയുമായി തങ്ങളെയോ മാതാപിതാക്കളെയോ മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാരെയോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുതിയ അപേക്ഷകർക്ക് നൽകാനുള്ളതായിരുന്നു ഈ സത്യപ്രസ്താവന.
എസ്ഐആർ പ്രക്രിയയിൽ പുതിയ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷനുകൾക്കായി ‘ഫോം 6’ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിവരശേഖരണ ഘട്ടത്തിൽ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരെ പട്ടികയിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനും ഇത് ആവശ്യമാണ്.
എന്നാൽ, യഥാർത്ഥ നിയമപരമായ ‘ഫോം 6’ൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും എസ്ഐആർ പ്രക്രിയയിൽ അതിനോടൊപ്പം ഒരു പ്രത്യേക ‘അനെക്സർഡി’ മാത്രമാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റമനുസരിച്ച്, എസ്ഐആർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, വോട്ടർമാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സാധാരണ ‘ഫോം 6’ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം; അധിക സത്യപ്രസ്താവന സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.
വിയോജിപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിവാദം
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും നടന്ന എസ്ഐആർ പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ, പുതിയ വോട്ടർമാരോട് അവരുടെ മുൻകാല വോട്ടർ രേഖകൾ, മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ മുൻകാല വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പോലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഈ അധിക സത്യപ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യമായിരുന്നു.
എന്താണ് മാറുന്നത്?
എസ്ഐആർ നടപ്പിലാക്കാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇനി ഈ അധിക സത്യപ്രസ്താവന ആവശ്യമില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. അതായത്, ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എസ്ഐആർ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടി വരില്ല.
എസ്ഐആർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഈ അധിക സത്യപ്രസ്താവനാ ഫോം ഒഴിവാക്കി; ഫോം 6 പഴയ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനി മുതൽ, ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും പ്രായം, താമസസ്ഥലം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും നൽകി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാവുന്നതാണ്.