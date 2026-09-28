തിരുവനന്തപുരം: പകര്ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജിതമാക്കാന് ജില്ലാ കളക്ടര്മാരുടെ അധ്യക്ഷതയില് കോര്ഡിനേഷന് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാന് തീരുമാനം. മന്ത്രി കെ.മുരളീധരന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പകര്ച്ചവ്യാധി അവലോകന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. നടപടികള് സ്വീകരിക്കാനായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
തദ്ദേശവാര്ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പിക്കാന് കൗണ്സിലര്മാര്, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്, റസിഡന്സ് അസോസിയേഷന് ഭാരവാഹികള് ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര് എന്നിവരെ ഉള്പ്പെടുത്തി താഴെത്തട്ടില് സമിതികള് രൂപീകരിക്കാനും തീരുമാനമായി. ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകള് കണ്ടെത്തി കൊതുക് നിവാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തും.
വെള്ളം കെട്ടിനിന്ന് കൊതുകുകള് പെരുകാനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വിവിധ മേഖലകളില് ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ശനിയാഴ്ച തൊഴിലിടങ്ങളിലും ഞായറാഴ്ച വീടുകളിലും കൊതുക് പ്രജനന സാധ്യതയുള്ള ഉറവിടങ്ങള് കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കണം. ഈ വിഷയത്തില് തദ്ദേശവകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കര്മ്മ പദ്ധതി തയാറാക്കും.
എപ്പിഡമിക് കലണ്ടര് പ്രകാരമുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജിതമാക്കും. ഇതോടൊപ്പം പനിബാധിത മേഖലകളിലെ പനി ക്ലിനിക്കുകള് കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തും. ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളില് പുതിയ ക്ലിനിക്കുകള് ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനമായി. ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസര്മാരുടെയും ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജര്മാരുടെയും യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി താഴെത്തട്ടിലെ പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ദിവസേന വിലയിരുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.